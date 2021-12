El productor y locutor José “Che” Morales anunció esta mañana su salida del espacio matutino “El Circo”, de la Mega, tras 18 años trabajando en el medio de la radio.

La decisión, según una publicación en sus redes sociales, responde a un deseo de buscar nuevas oportunidades para continuar creciendo a nivel personal y profesional.

“Hace 18 años entré por primera vez a un estudio de radio sin saber que, desde ese momento, comenzaría mi pasión profesional. Día tras día, fui enamorándome de aquel medio que toda la vida había escuchado por un aparato con bocinas. Ahora estaba dentro de ese aparato llamado radio, con un alcance a miles de personas que no conocía”, inicia el mensaje de despedida a sus seguidores.

Logrado su deseo de aprender y crecer dentro de ese medio de comunicación, así como de enorgullecer a los suyos, incluido a su origen en el caserío, “estoy listo para aplicar lo aprendido en el mundo del entretenimiento”.

“Es por eso por lo que he decidido renunciar a El Circo. Ha sido la decisión más difícil de mi vida. La tomo con el objetivo de emprender nuevas oportunidades, nuevos proyectos; de iniciar una nueva etapa de crecimiento personal y profesional”, expuso.

De igual forma, Che reconoció a sus “mentores, jefes, amigos y familia”, Antonio Sánchez “El Gángster” y José Vallenilla “Funky Joe”, al igual que a sus otros compañeros de labores.

“Gracias por darme la oportunidad, gracias por dejar que mi voz se escuchara y hasta dejarme, en varias ocasiones, manejar la nave. A Tita Guerrero, quien es una de las mujeres más talentosas que conozco: es un honor haber trabajado contigo. Respeto y cariño infinito para ti. A mi hermano de la vida y de mil batallas, Wilfredo Morales, quien es parte esencial de lo que he logrado, pues me enseñó todos esos trucos de magia que se hacen detrás de cámaras y que mucha gente no ve, pero que todos se disfrutan: Gracias”.

Che, quien se impuso con las etiquetas #CaguasEnLaCasa y #GautierEnLaCasa, asimismo, agrdeció el apoyo de la radioaudiencia.

“Gracias por apoyarme, por cada mensaje ya sea por las redes o cuando coincidimos por ahí; por hacer de mis luchas, las de ustedes. Gracias por regalarme este sueño que se convirtió en realidad. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos hablarnos, escucharnos, reírnos; y si hay que llorar, lloraremos juntos en ese medio que tanto amo. No es un adiós, es un hasta luego. ¡GRACIAS!”.