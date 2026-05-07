Tras años de tropiezos, momentos de inestabilidad y mucha incertidumbre juntas, ahora esta dupla quiere gozar un fin de semana especial en el mejor momento de sus vidas.

La chef Noelian Ortiz y su hija Liann Marie Luna están listas para celebrar el Día de las Madres con el anhelo de seguir creciendo, aprendiendo y sonañdo juntas.

El talento de “Día a día” compartió con Primera Hora el entusiasmo de celebrar este 10 de mayo en compañía de su niña, a quien catalogó como un “milagro de vida”, en una etapa donde todo va viento en popa, desde su participación en el programa vespertino de Telemundo Puerto Rico, hasta el éxito de su Runway Center Arts Institute, donde continúa formando a niños y jóvenes en la gastronomía, las bellas artes y el modelaje.

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“Te puedo decir que estamos viviendo una etapa bien bonita en nuestras vidas porque, por mi parte, he tenido que aceptar que ya mi nena está entrando a la preadolescencia”, dijo la experta culinaria en entrevista con Primera Hora.

Liann Marie, por su lado, se vaciló a su madre mientras confiesa que ha sido fuerte verla tan emocional luego de ella entrar a los dos dígitos de edad. “Cuando cumplí en febrero estaba viendo a Mami llorando todos los días y le preguntaba qué le pasaba, y ella me decía: ‘ay, pero es que tú estás bien grande’ ”, dijo entre risas.

Pero Ortiz le expuso que más allá de reconocer que celebra otra vuelta al Sol, es comprender que su existencia en este plano terrenal es un reflejo de un sinnúmero de desafíos que logró conquistar.

“Yo traté de ser mamá por un tiempo y no lograba serlo. Quedé embarazada, pero tuve una pérdida. Pensé que no lo iba a lograr, pero Dios me dio la bendición de tenerla, aunque fueron momentos duros porque me dio preeclampsia; tuve ocasiones donde me fui y me revivieron, y eso fue un proceso duro”, compartió la también empresaria, quien destacó que otras dificultades, como un matrimonio fallido, inestabilidad económica y un inesperado diagnóstico que recibió su retoño con tan sólo un añito se sumaron a la ecuación.

Cuando cumplí en febrero estaba viendo a Mami llorando todos los días y le preguntaba qué le pasaba, y ella me decía: ‘ay, pero es que tú estás bien grande’ - Liann Marie Luna

“Un 21 de abril de 2015, tuve la pérdida de una bebé. Ese 28 de junio me separé de mi entonces pareja como dos buenos adultos, y el 1ro de julio de ese año, una doctora me dijo: ‘Mamá, prepárese. Encontramos que su hija tiene artritis idiopática juvenil, puede quedar ciega, paralítica o sorda. Hay que trabajarlo’ ”, reveló.

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La chef compartió que esa cadena de eventos provocó a que cayera en un estado de depresión. Pero reconoció que el amor de su familia primaria la llevó a la reinvención, optando por estudiar artes culinarias, vender “cheesecakes” hechos en la casa de su mamá con un horno de $18 y probar su suerte en la competencia televisiva “MasterChef Latino” en 2019 para pagar los tratamientos y darle una mejor calidad de vida a su pequeña.

“Hoy Liann es una niña con salud, se supervisa su condición y no le ha pasado más nada. Pertenece al cuadro de honor desde Kínder y ahora va para sexto grado. Es una niña muy buena, porque es muy agradecida”, manifestó Noelian.

La orgullosa madre disfruta la evolución de su hija, que se desarrolla a temprana edad en el campo del diseño de moda y próximamente expondrá en Colombia. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Mientras que Liann reconoce a plenitud el esfuerzo de su mamá, a quien orgullosamente ve tanto administrando sus negocios o frente a las cámaras conquistando la atención del público detrás del fogón.

“Nunca pensé que podría ver a mami haciendo lo suyo, desde verla en Telemundo, cocinándole a muchas personas. Lo mejor que me sale decir es que estoy agradecida”, dijo la chica, quien también aprecia el amor que recibe del público que la reconoce en la calle. “Es bien bonito cuando la gente me saluda, me preguntan cómo estoy. Me gusta mucho cuando pasa”, indicó.

Ahora, a sus 11 años, ¿considera seguir los pasos de su madre? Liann indicó que aun cuándo ama jugar desde la cocina, ya sea por cuenta propia o con mamá, hay algo que le apasiona más. “Cocinar... puede ser que lo siga. Pero me encanta diseñar, quiero ser diseñadora de ropa”, admitió.

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Noelian, de hecho, indicó que la razón por la que ofrece actualmente los cursos de costura en su academia en Hato Rey fue por la menor, que ya en casa confeccionaba vestidos usando papel de periódico.

“Ya le encantaba crear, pero los sábados siempre estaba ocupada (dando clases) y no podía llevarla a una escuela”, destacó.

“Decidí abrir un curso en Runway Center, contraté a la diseñadora Mara García, que es excelente recurso, para que la muchacha aprendiera de costura. Lo menos que imaginé yo es que este curso se convirtiera en un taller con niñas talentosas”, apuntaló la canovanense, quien reveló que sus alumnas pronto participarán en el evento infantil “Colombia Fashion Kids”, donde su niña y compañeras de clases presentarán una colección en la ciudad de Bogotá.

“Esta será la primera vez que un colectivo de niñas va a presentar desde este espacio y una de esas niñas será mi hija, que yo digo que heredó ese talento de mi mamá, que cosió ropa por más de 30 años”, resaltó con pleno orgullo de madre Noelian, quien compartió que las chicas han aprendido desde el diseño, el patronaje, hasta la confección de una prenda.

“Yo me siento como esos papás que no son peloteros, pero sus nenés son buenos en pelota... o las mamás que no juegan básquet, pero que se saben de rabo a cabo las estrategias del equipo y pueden hacer de ‘coach’. Así soy con Liann, ella me habla de cómo diseñar, se sabe todas las líneas de ropa, los diseñadores... A veces me dice: ‘mamá, tú no vas a salir así con eso... Eso está fuera de temporada’. Pero al ella decirme eso, y con la seguridad que lo dice, me demuestra que tiene mucho talento”, dijo entre risas.

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¿Y qué hará este dúo este Día de las Madres? Todavía no saben cuál será el plan final, pero algo que tienen claro es que podrían darse la vuelta por algún negocio local para disfrutar de un buen “brunch” y gozar un buen rato juntas, y quizás ir al cine. Lo importante para Noelian es preservar esa confianza y apoyar a su pequeña al máximo mientras se acerca a la adolescencia.

“Ya hemos hablado. Sé que ella entrará a una etapa complicada, una etapa de muchas emociones, y quiero que ella sea una niña buena, educada, que siempre trate de seguir siendo ella”, acotó. “Quiero que se siga educando, que nunca pare de aprender, y sé que lo seguirá haciendo porque a ella le encanta estudiar. ¡Ella me ha inspirado a sentarme a leer un libro!”, agregó.

Para Liann, su prioridad en estos momentos es seguir construyendo su relación con su mamá, “sacar buenas calificaciones y poder ayudar a los demás”.