El reconocido Chef Enrique Piñeiro hizo entrega formal hoy de una donación de $20,000 a la Fundación CAP, para ayudar a los pacientes de cáncer pediátrico en la Isla. El donativo fue recibido por Nydia Fernández, Directora Ejecutiva de la Fundación.

La donación formó parte de una campaña realizada por el chef en apoyo a la Fundación en septiembre, mes en el que se celebra la concienciación del cáncer pediátrico. El dinero recaudado de las ventas de los productos de cocina Chef Piñeiro fueron destinados en su totalidad a la fundación.

“Para mi es un placer ayudar a la Fundación CAP; no es la primera vez que apoyo la misión de la fundación en especial la labor que hacen por los niños es encomiable. Como he expresado anteriormente he visto su trabajo de primera mano y apoyar su labor con los niños es prioridad”, expresó por escrito el chef.

Desde 1989, la Fundación CAP trabaja para brindar el equipo médico para tratamiento, facilidades y servicios de apoyo a los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico, el único hospital público pediátrico en Puerto Rico.

Cabe destacar, que la totalidad de los fondos recaudados por la organización sin fines de lucro permanecen en Puerto Rico.

“Agradecemos de corazón el respaldo y cariño que por años el chef Piñeiro le ha dado a CAP y a nuestros niños. Este donativo apoya nuestra misión que es ofrecer equipos médicos, servicios de apoyo y mejores facilidades a nuestros niños del Hospital Pediátrico, para que reciban el mejor tratamiento de cáncer aquí en Puerto Rico, cerca de su familia y de su hogar”, comentó por su parte la directora ejecutiva de Fundación CAP.

“Agradecido del apoyo de los empleados, agricultores, suplidores y sobretodo el público”, concluyó Piñeiro.

Recientemente, el chef lanzó al mercado nuevos productos para complementar la colección que incluyen sofritos de varios sabores, ajo, sazonadores; y la responsabilidad social tiene un rol mayor en su plataforma.

El también mantenedor de su espacio de cocina en el programa televisivo Viva la Tarde (WAPA) se mantiene constantemente en la creación de proyectos gastronómicos desde su espacio de Mesa 364.