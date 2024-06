La cantante Chiquis Rivera compartió con su fanaticada una triste noticia: Previo a su presentación en Albuquerque, el pasado viernes, sintió fuertes dolores que más adelante significaron la pérdida de un embarazo de siete semanas.

La artista lo compartió en sus redes sociales a través de un video en el que además revelaba que fue un embarazo que surgió naturalmente y que, hasta entonces, se sentía muy bien, por lo que había continuado con sus compromisos artísticos. No obstante, una vez llegó a Albuquerque, comenzó a experimentar un leve sangrado y el viernes, cuando tendría la presentación, tuvo dolores que fueron aumentando en intensidad hasta que tuvo que ser llevada a un hospital.

Rivera dedicó, además, una carta al público que las esperaba en el show:

“A mis fans en Albuquerque:

Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche (viernes) fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto fisicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio. Con amor y respeto, Chiquis”.

La intérprete, hija mayor de la fenecida Jenni Rivera, está comprometida desde hace un año con el fotógrafo Emilio Sánchez.