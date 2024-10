El público ha acudido al último post de Nicky Jam en Instagram para reclamarle por su endoso al candidato presidencial republicano Donald Trump (que hizo público a mediados de septiembre), luego de que Tony Hinchcliffe, uno de los oradores en el mitin que Trump hizo el domingo en Nueva York se refiriera a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”.

El comentario ha despertado una secuela de comentarios y reproches a los que se han unido figuras como Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y René Pérez.

El lunes en la mañana, la cuenta del reguetonero comenzó a llenarse de mensajes en los comentarios de una foto que compartió hace 4 días, en los que le reclaman al intérprete urbano su apoyo a Trump, algunos de los cuales son:

“Viste lo que dijeron Los Trumpistas de nuestra isla? Que piensas de eso ahora? Lambe botas!!!!”, cuestionó @luciaselmar

“Esperamos tu fuerte respuesta después de que an llamado basura ala isla del encanto”, escribió @sants_1988

“This is the hot chick that supports the party that calls her motherland a ‘floating island of garbage’ (Esta es la chica caliente que apoya al partido que llama a su patria ‘una isla flotante de basura’)“, dijo @killesdie

“Are you still on trumps side after puerto rico was called trash? (¿Todavía estás del lado de Trump luego de que llamara basura a Puerto Rico?)”, le pregunnta @xosaryxo.

“You are so called Puerto Rican and still supporting a party that calls your island ‘TRASH’? (¿Te haces llamar puertorriqueño y aun apoyas al partido que llama a tu isla BASURA?)”, le increpó @eddieotero.

Nicky Jam endosó en persona a Trump en un “rally” político en Las Vegas, Nevada, donde el candidato presidencial lo presentó como una chica “caliente”.

“You know Nicky? She’s hot. Where’s Nicky? (¿Conocen a Nicky? Ella es tan caliente. ¿Dónde está Nicky?”, dijo entonces Trump antes de sorprenderse al ver que Nicky Jam es un hombre.

También Anuel AA y Justin Quiles

Aunque no han recibido una descarga tan virulenta como Nicky Jam, los intérpretes urbanos Anuel AA y Justin Quiles, que mostraron su apoyo a Trump días antes, también han recibido comentarios por la situación que trascendió con los comentarios de Hinchcliffe.

“Aja Justin Que vas a decir sobre lo que dijo @kiltonyshow de puerto Rico”, le escribió la madrugada del domingo @east_sideivo en los comentarios de un post que acompaña una foto suya de una presentación en Colombia de hace dos días.

“Así que puerto rico es un basurero??? Qué vergüenza”, expuso allí mismo @andrespalencia.

En el caso de Anuel AA, el público acudió a los posts con las fotos que colgó junto a Trump. En la que aparece junto al republicano durante una visita a su casa a inicios de septiembre, la gente le cuestionó, por ejemplo:

“Que opinas de lo que hablaron de puerto rico? (emoji de payaso)”, @hussepe

“Que opinas lo que dijo el comediante en mensaje de Trump y permitido por el candidato a presidente que apoyas?”, @olga.4932