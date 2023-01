Hace muy pocos meses, se daba a conocer que Chris Evans estaba en pareja con Alba Baptista, una intérprete portuguesa de 25 años. El actor de 41 años que personificó al Capitán América es muy reservado con respecto a su vida privada y por eso un reciente posteo llamó la atención de sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, Evans compartió un video que compila muchas de las bromas que se hacen junto a Alba. El clip que subió a sus stories los muestra a ambos haciéndose bromas en su día a día acompañados por su perro Dodger.

En noviembre del 2022, cuando surgieron las versiones de noviazgo, el actor de Lightyear era el protagonista de los rumores confirmados. “Desde hace más de un año y va en serio”, dijo una fuente cercana a ambos a la revista People. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, añadió esa persona.

PUBLICIDAD

Baptista, de 25 años, nació el 10 de julio de 1997 en Lisboa, Portugal. Su debut actoral fue en 2014, cuando participó de la telenovela Jardins Proibidos, en su país natal. Luego de forjar una exitosa carrera en Europa, participando en numerosas películas aclamadas por la crítica y el público como Caminhos Magnétykos, de Edgar Pêra, y Equinócio, de Ivo Ferreira, se mudó a Estados Unidos para expandir su carrera.

La joven habla cinco idiomas (portugués, español, inglés, alemán y francés) y es hija de un ingeniero brasilero y una traductora portuguesa. Además de su pasión por la actuación, también tiene un costado solidario. En 2018, realizó una amplia labor humanitaria en un orfanato de Camboya, centrándose en la educación.

En el 2020 consiguió un papel que la llevó al estrellato mundial cuando fue elegida para protagonizar la serie de Netflix Warrior Nun. Además, este año fue parte del elenco de la película Mrs. Harris Goes to Paris, en donde comparte cartel con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Lucas Bravo, Ellen Thomas, Rose Williams y Jason Isaacs.

En el último tiempo, Evans aseguró que tiene intención de formar una familia propia. “Eso es algo que absolutamente quiero: esposa, hijos, formar una familia”, expresó el actor. “Cuando lees sobre la historia de los mejores artistas, ya sean actores, pintores o escritores, la mayoría de ellos admite que su mayor orgullo no fue el trabajo que hicieron, sino las relaciones: las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”, dijo. “Así que es algo que a través de mis largos 41 años también suena a verdad. Esas cosas son las más importantes”, dijo en tono de reflexión. “Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que cuando pienso en la idea de crear eso... No me puedo imaginar nada mejor”.

Por su parte, el actor que protagonizó recientemente papeles en Lightyear, el film de Pixar, o El hombre gris, producido por Netflix, se siente mucho más cómodo hablando de su carrera que de sus dotes de galán. De hecho, con una trayectoria de 22 años a cuestas, Evans comenzó a tomarse ciertas licencias en la industria para pasar más tiempo con su familia en Boston. “Cuando se trata de buscar a las personas que interpreto, es más una cuestión de dónde se filma la película. Soy demasiado viejo para vivir de una valija durante seis meses y me he instalado en una fase más agradable en la que estoy feliz de estar en casa”, reveló.