El actor estadounidense Chris Evans, famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América en la gran pantalla, y su esposa, la actriz portuguesa-brasileña Alba Baptista, se convirtieron en padres, informaron el martes medios estadounidenses.

La bebé nació en Massachusetts el viernes 24 de octubre, según informaron TMZ, People y otros medios.

La niña, la primera del matrimonio, recibirá el nombre de Alma Grace Baptista Evans, informó People.

Chris, de 44 años, y Evans, de 28, se casaron en septiembre de 2023 en una íntima ceremonia en su casa de Massachusetts. Sin embargo, no fue hasta un mes después que él confirmó que se casó con la actriz portuguesa y reveló detalles de la ceremonia, o mejor dicho, de las ceremonias porque fueron dos.

“Me casé”, dijo en la Comic Con de Nueva York 2023. “Y fue realmente genial”, recordó frente a los asistentes. ”Tuvimos dos ceremonias, una en la Costa Este y una en Portugal, mi esposa es portuguesa”.