Los protagonistas del hecho más comentado de la pasada entrega de los Óscar, Will Smtih y Chris Rock, este último abofeteado por el actor, se han enviado mensajes meses después de lo sucedido.

Esa noche, Rock, en su show, hizo una alusión a la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett, y el actor no aguantó. Se levantó de su silla y lo abofeteó delante de todos.

10 Fotos El incidente ocurrió luego de que el comediante hiciera un comentario sobre Jada Pinkett-Smith.

En la transmisión de televisión para Estados Unidos no se vio, debido a que allí la emisión se hace con un retraso de cinco minutos, pero los asistentes y el resto del mundo sí observaron el momento.

Recientemente, Smith publicó un video disculpándose con Rock y este ahora le contesta, aunque sin referirse exactamente a lo ocurrido esa noche.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, dijo el comediante en un receso de su gira ‘Chris Rock Ego Death World Tour’.

“Todo el mundo intenta ser una jodida víctima. (…) Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchara a las verdaderas víctimas. Incluso yo recibiendo una bofetada de Suge Smith (...) fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos”, agregó Rock, haciendo una similitud entre el actor y Suge Knight, exejecutivo de Death Row Records que está en la cárcel.

En su video disculpándose, Smith dijo: “En los últimos meses he estado pensando mucho y haciendo un montón de trabajo personal. Hicieron un montón de preguntas justas y quiero tomarme algún tiempo para responderlas”.

Una de ellas fue: “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?” y Smith dijo en el video: “Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no estaba listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará”.

Y agregó: “Entonces te lo diré, Chris. Me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable. Estoy aquí cuando estés listo para hablar”.