Christian Chávez confirma que no se encuentra en los mejores términos con Anahí, que no sólo es su compañera en RBD, sino que ha sido una de sus amigas más cercanas desde hace más de 20 años, pues a raíz de los problemas legales que enfrenta la banda, por el presunto desfalco financiero que habría llevado a cabo su exmánager, Guillermo Rosas, la relación entre los dos se fracturó.

“No te puedo decir que estamos perfectos porque no, ahorita es un momento complicado”, dijo Chávez.

El cantante de 40 años se sinceró con los medios de comunicación, reconociendo que sí está distanciado de Anahí, como tanto se ha dicho, situación que tuvo lugar luego de que la cantante felicitara públicamente a su exrepresentante el día de su cumpleaños, gesto que causó la molestia no sólo de Christian, sino de las y los demás integrantes de RBD.

La felicitación tuvo lugar luego de que el grupo descubriera que hubo una presunta desviación de recursos, recaudados en el concierto “Ser o Parecer: La Unión Virtual Global”, que ofrecieron vía remota el 26 de diciembre del 2022, situación por la que llevarían a cabo una auditoría que, posteriormente, arrojó que hacían falta 1 millón de dólares.

A Chávez no le pareció que, pese al proceso legal que estaban por emprender, Anahí tuviera un gesto de empatía con Rosas que, hasta este momento, niega haber defraudado al grupo.

Sin embargo, en sus más recientes declaraciones dijo respetar los procesos que cada uno está atravesando para digerir todo lo ocurrido: “Pero siempre respetando los procesos de cada quien”.

Pese a los problemas se dice tranquilo: “Me encuentro muy bien, muy feliz todo lo que estoy haciendo ahorita tiene todo que ver, (el teatro y su vida personal) lo que digo hago y pienso está conectado”, afirmó a El Universal.

También explicó que se encuentra en una nueva etapa en la que prefiere afrontar situaciones de abuso y ya no quedarse callado, como lo hizo hace años, cuando RBD se encontraba en su apogeo y fue explotado, por lo que nunca recibió la remuneración que su trabajo, y el resultado de este, ameritó.

“Dentro de lo que yo he estado haciendo, en este nuevo Christian, es poner hasta dónde sí y hasta dónde no; para mí era importante decir ´ya no, hasta aquí, ya no voy a permitir más un abuso como ya pasó antes”, destacó.

Christian también dio su opinión acerca de que Anahí está llevando cabo una tercera auditoría que confirme las cifras resultantes de las dos revisiones pasadas.

“Cada quien debe de actuar y cada quien debe de hacer lo que siente, lo que su corazón le dice, cada quien tiene esa vía”.

Indicó que el caso legal y los problemas con Anahí no afectan su desempeño en su regreso al teatro musical en “Mentidrags”:

“La vida pasa mientras las cosas suceden nada se para (por el caso legal), es más bien hacer las cosas, organizarse, decidir cuándo y cómo atender cada situación, es la vida, y son cosas que pasan no por ellas se detiene lo demás”, apunta.

Finalmente, el cantante dijo que RBD aún tiene proyectos pendientes, entre ellos el lanzamiento del concierto en video del show que ofrecieron en Sao Paulo.

“Lo más importante es sacar el Live en Sao Paulo, es algo que grabamos y le tenemos preparado a la gente y vamos a ver”, detalló.

Además, sugirió que podrían preparar una sorpresa para sus fans para el próximo 4 de octubre, fecha en que cumplen 20 años desde su creación.