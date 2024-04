El cantautor Christian Daniel y la modelo Stephanie Font Rodríguez anunciaron que se convertirán en padres. La noticia la compartieron ayer a través de la transmisión del programa “Puerto Rico gana” (Telemundo) y en sus respectivas redes sociales.

“Ya cumplí 5 años en Telemundo. Yo soy de Cabo Rojo, así que, literalmente, la familia de ‘Puerto Rico gana’ es mi familia, y no solo la familia de ‘Puerto Rico gana’, sino los televidentes que, literalmente, son mi familia, y el cariño es lo más lindo que yo me llevo de ustedes. Pero no significa que me voy de Telemundo”, dijo visiblemente emocionada la talento del espacio televisivo, al inicio de su saludo ante las cámaras. “Es una noticia más linda que he tenido en mi vida, y es que Christian y yo…, es que estoy embarazada. Tengo cinco semanas”, agregó, y compartió que “nos enteramos apenas hace tres días”.

PUBLICIDAD

La pareja compartió en las redes sociales la noticia con un video que recoge momentos en que realizan el anuncio del embarazo a diversos seres queridos. “La notica más lindas de nuestras vidas, y estará lleno de mucha gente que lo amá y lo espera”, es el mensaje que acompaña el visual.

El pasado 25 de marzo, el cantante compartió su cuenta de Instagram una imagen con su novia en brazos, y un mensaje sobre cuánto valora la conexión que los une.

“No soy de publicar mi vida privada creo que esta sería la primera ves que lo hago , pero con los cantazos que me e dado en la vida al final uno quiere enseñar a las personas que llegan de un día para otro y aunque nada es perfecto te motivan a ser mejor y querer ser mejor cada día ! Me enamoré sin esperarlo y sin estar buscando y solo puedo dar gracias porque hoy siento lo q un día pensé que no volvería a ocurrir! Te amo @stephaniefont1″, expresó.