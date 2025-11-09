Los primeros diez meses de la administración de Donald Trump están marcados por el endurecimiento de las políticas migratorias, como la “Restricción de la entrada a ciudadanos extranjeros”. Estas medidas también afectan al rubro musical, por lo que el cantante Christian Nodal mostró su rechazo en uno de sus shows en California.

El cantante expresó su postura durante su concierto en Inglewood, California. Allí, informó al público que a la mayoría de sus músicos les habían negado la visa de trabajo, a pesar de haberla tenido durante más de ocho años.

“Se los comparto del corazón. Tenemos ocho años usando la visa de trabajo estadounidense, y a muchos de mis mariachis se la negaron en esta oportunidad. Así que esto (las políticas migratorias de la administración Trump) nos afecta a todos”, dijo.

Ante esta situación, instó a su audiencia latina a realzar su cultura en Estados Unidos y mostrarse como una comunidad que está en busca de mejorar y seguir su sueño. “Hay que estar bien unidos como latinos, como raza que chambea (trabaja), que viene con aspiraciones de crecer, mejorar y ser alguien en la vida”, sostuvo con aplausos de fondo.

