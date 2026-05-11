Christian Nodal compartió con sus fans cómo luce la habitación de su hija Inti en la casa que comparte con su esposa Ángela Aguilar, en Houston, el cantante compartió un video en el que muestra los detalles de la recámara, por lo visto, pronto recibirá la visita de su hija, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

Versiones apuntan que la trapera visitaría México por estos días como parte del proceso legal que tiene con Nodal por la manutención y tiempos de convivencia de su hija.

La rapera Cazzu junto a su hija Inti. ( Captura )

Christian mostró que en el centro de la habitación hay una cama con un letrero que dice “Inti”; también hay una cuna en la que hay un cobertor color rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

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Del techo cuelgan pequeñas nubes, y en la pared, adornada con cactus cuelgan foquitos; el cuarto tiene un baño en el que hay un pequeño jacuzzi.

Un cuadro de sol rodeado de nopales también es parte de la decoración; Inti es una palabra quechua que significa “Sol” y representa al dios Sol en la mitología incaica.

🍼 👧 @_christiannodal a través de su Instagram publicó una historia donde se puede ver que presume el cuarto de su hija Inti.



Esto despierta dudas y posiblemente habrá un reencuentro con su primogénita, tras los problemas legales que ha tenido con #Cazzu.



📹: Nodal pic.twitter.com/HR2aUnkoyk — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) May 9, 2026

El guardarropa tiene prendas y zapatos que también se muestran en el material; se observa una enorme pantalla frente a la cama donde hay un libro en el que aparece el dibujo de una padre con su hija en brazos.

“Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”, se lee.

Ángela Aguilar y Christian Nodal establecieron su hogar principal en una exclusiva zona residencial de Magnolia, Texas, a las afueras de Houston. La pareja también tiene una propiedad en Zacatecas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar. ( Instagram )

¿Cuál es la relación entre Christian Nodal y su hija Inti?

Christian Nodal se convirtió en padre en septiembre de 2023 con el nacimiento de Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. Desde antes del nacimiento de la niña, el intérprete de “Adiós amor” expresó en entrevistas y redes sociales la emoción que sentía por esta nueva etapa de su vida, aseguró que la paternidad le cambió la manera de ver muchas cosas.

Tras la separación entre Nodal y Cazzu en 2024, la atención pública se centró también en la convivencia del cantante con Inti, la cual ha sido escasa según las palabras de los propios padres.

Tanto él como la artista argentina han señalado que su hija es lo más importante para ambos y que procuran mantener una relación respetuosa como padres. Aunque han sido discretos sobre los acuerdos familiares, se sabe que hay un proceso legal para que se estipule la manutención que él debe otorgar, así como los tiempos de convivencia.