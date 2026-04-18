Lo que comenzó como una polémica más de Christian Nodal por su video “Un vals” derivó en un cuestionamiento más amplio sobre el control real de su carrera.

La filtración de un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirmaría que la marca “Nodal” no le pertenece legalmente, lo que explicaría su distancia frente a ciertas decisiones recientes.

El registro de la marca “Nodal” está a nombre de Jaime González Terrazas, padre del cantante. El documento señala que la solicitud fue presentada el 31 de octubre de 2025 y aprobada el 7 de abril de 2026, con una vigencia de 10 años, lo que implica que el control legal del nombre artístico se mantendría hasta 2036.

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Este registro no se limita únicamente al nombre. También abarcaría elementos clave como la imagen del artista, su música, videos y proyectos relacionados con su actividad profesional, lo que amplía el alcance del control sobre su carrera.

Lo que implica

En la industria musical, el nombre artístico funciona como una marca comercial. No tener la titularidad legal puede limitar el uso, explotación y toma de decisiones sobre productos, contenidos y contratos asociados.

En este contexto, la postura del cantante frente a ciertas polémicas cobra sentido. Al señalar que no participa en algunas decisiones creativas, se abre la posibilidad de que exista una estructura legal en la que no tiene control total sobre su propia marca.

El mensaje que compartió el artista en sus redes sociales. ( El Universal / GDA )

La situación tendría origen en el registro inicial de la marca cuando el cantante aún era menor de edad. Tras el vencimiento del primer periodo de diez años, la titularidad fue renovada por su padre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Según lo difundido, este trámite se realizó en octubre de 2025 y fue aprobado en abril de 2026, manteniendo el control legal fuera del artista.