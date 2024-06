No todo es polémica en la vida de Christian Nodal, este año el cantante celebra su primer Día del Padre y para hacerlo no pudo elegir una manera más tierna.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Adiós amor” le dedicó un a Inti, la hija que tuvo al lado de Cazzu, a quien denominó como “solecito” en un collage de fotos donde se pueden apreciar algunos de los momentos más especiales en la vida de la bebé; desde una instantánea del día de su nacimiento, hasta otros en que aparecen durmiendo juntos.

El originario de Caborca, Sonora, es uno de los famosos que este domingo festejará su primer año como papá, luego de que en septiembre pasado, el y su expareja, Cazzu, dieran la bienvenida a la pequeña Inti.

Mensaje de Christian Nodal a su hija, Inti. ( Instagram )

Por este motivo, el intérprete recurrió a las redes sociales y publicó una emotiva historia llena de fotografías de él y la bebé, a quien agradeció por haber llegado a su vida.

“Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo, que es ser tu padre”, escribió.

Desde que Nodal dio a conocer que había terminado su relación con la argentina y, más tarde, Ángela Aguilar revelara que estaban dándose una oportunidad en el amor, él ha sido sumamente criticado.

Gran parte de la opinión pública ha expresado que Christian esperó muy poco para comenzar con una nueva relación, así como hay quienes que han enfocado su atención en señalar que el músico es emocionalmente inestable, pues desde que terminó su relación con Belinda no se ha dado un tiempo para estar solo.

De hecho, en los últimos días se ha revivido la entrevista de Nodal que ofreció a Luz García, hace poco más de un mes en República Dominicana, en la que aseguraba que no se veía como cabeza de familia en este momento, por lo que se sorprendió mucho cuando la trapera le dio a conocer que esperaba un bebé.

“No me veía (como) papá, no... no me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”, indicó.

Sin embargo, cuando era novio de Belinda, la expareja subió a sus redes un video donde Christian le sugería a la cantante de pop que se convirtieran en padres pronto.

“Mi amor, todo mundo quiere que te embaraces”, dice él.

“Hay que hacer las cosas bien, a la antigua, primero... necesitamos un anillo de compromiso, yo doy un buen ejemplo, nosotros queremos hacer las cosas bien, con tiempo”, contestó ella.