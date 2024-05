Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se separan como pareja, así lo dieron a conocer con un mensaje en redes sociales, donde compartieron que toman caminos separados pero seguirán unidos por su hija Inti que nació hace menos de un año.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti”, se lee en la primera parte del mensaje.

El cantante de regional mexicano se dijo muy agradecido por los momentos que compartió con la rapera Argentina, y pidió apoyo y comprensión en este momento de cambio en su vida.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

El mensaje de Nodal fue compartido por Cazzu en sus estados de Instagram.

Christian Nodal y Cazzu ya borraron las fotos en la que aparecían juntos y que habían compartido en redes sociales desde hace dos años.

Cazzu compartió un segundo mensaje en el que agradece la compañía de sus fans en momentos felices y difíciles, y aseguró que “todo sana”.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Todo sana”.

Fue a mediados de 2022 cuando Christian Nodal y Cazzu comenzaron su romance luego de que el mexicano terminara su compromiso matrimonial con Belinda.

El mexicano y la rapera comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos y en redes sociales se dedicaban amorosos mensajes, la argentina de 30 años sorprendió cuando apareció embarazada en uno de sus conciertos.

Inti nació en septiembre de 2023, pero fue hasta este 14 de febrero, Día del amor y la amistad, que la pareja, que tenía su hogar en una casa de campo en Argentina, mostró al mundo el rostro de su pequeña hija.

La niña tiene un gran parecido físico con su padre, el cantante de 25 años que recientemente habló de Cazzu y el tenso momento que vivieron cuando nació Inti.

Mientras duró su relación, la pareja compartió fotos de sus viajes juntos, como el que hicieron en febrero a París ya como papás.

Bebé Cazzu y Christian Nodal. ( Instagram )

Hace tres meses Belinda, expareja de Christian Nodal lanzó la canción “Cactus”, en la que da detalles de la relación que tuvo con el cantante, con quien estuvo comprometida. Ante el revuelo, Cazzu respondió a la polémica con un meme en alusión de que ya había pasado muchísimo tiempo de esa historia.

Hace apenas unos días, Nodal, en entrevista con “El gordo y la flaca” aseguró que se sentía feliz como papá y como pareja con Cazzu, con quien deseaba quedarse para siempre.

“Uno nunca puede dar algo por hecho, cerrado, yo no sé qué vueltas pueda dar la vida, espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso me siento muy orgulloso de que tenemos una muy buena amistad, compañerismo”, expresó.