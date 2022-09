Christina Aguilera dejó de seguir a Luego de una polémico publicación de la intérprete de “Toxic”, su colega decidió darle “unfollow” en la red social. en Instagram y las redes sociales estallaron. El escándalo se desató luego de que la cantante de “Toxic” hiciera un polémico posteo en donde criticaba a las bailarinas de su colega por su aspecto físico.

“Hubiese deseado poder elegir las niñeras de mis hijos, o mis bailarinas... Si hubiese tenido a las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña a su lado... ¿Por qué no hablar de ello?”, escribió Spears. “¿No creen que mi confianza habría sido un poco mejor si hubiera podido elegir dónde vivir, qué comer, a quién llamar por teléfono, con quién salir y quién estaba en el escenario conmigo?”, agregó.

El texto estaba acompañado de una imagen en donde se podía leer una cita atribuida al comediante estadounidense Rodney Dangerfield que decía: “Descubrí que solo había una forma de parecer delgada: salir con gente gorda”. Unas horas después de publicado el posteo, Aguilera le dio “unfollow” a su colega, aunque hasta el momento no emitió ninguna opinión al respecto.

Las críticas hacia Spears no tardaron en llegar. Fueron sus mismos seguidores los que le reclamaron que no estaba bien lo que decía y que estaba realizando comentarios sobre cuerpos ajenos, lo cual no corresponde. “Britney... el body shaming está fuera de moda”, escribió un fan. “Oh cariño, borra esto mientras tengas tiempo”, añadió otro.

La princesa del pop no ha dejado de exponer sus reflexiones a todo el mundo desde que la finalización de su tutela, en noviembre de 2021, le permitió hablar libremente por primera vez en 13 años. En los últimos meses, la cantante ha arremetido contra miembros de su familia, incluyendo a sus padres, Jamie Spears y Lynne Spears, y a su hermana, Jamie Lynn Spears, además de sus exs como Kevin Federline y Justin Timberlake.

A principios de esta semana, Spears admitió a sus seguidores de Instagram que probablemente de forma “inconsciente” quiere “ofender a la gente” porque ha “sido muy jodidamente ofendida” a lo largo de su vida, particularmente durante su tutela.

El drama con sus hijos

En medio de su liberación, hay un dolor que no la deja a Spears disfrutar del todo de este buen momento, y tiene que ver con sus hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden Federline, de 15.

El mes pasado, el Mail on Sunday reveló que la cantante no había visto a sus hijos durante meses. El padre de los jóvenes, el exbailarín Kevin Federline, salió a asegurarle a los medios que aquella “distancia” obedece al deseo de los adolescentes de “evitar el circo” que rodeaba la vida de Spears.

En una entrevista realizada por la documentalista Daphne Barak, los adolescentes finalmente contaron su verdad. Durante la nota, Jayden enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admite que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota. “Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar, pero va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos. Y mirando a cámara, se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para vos. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Jayden explicó, también, cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano estuvieron presentes en la boda de su madre. “En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella... Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado de buena manera”, agregó. En la lista de invitados no figuraban ni los padres ni los hermanos de la cantante, con quienes se vio enfrentada durante años por su tutela y con quienes los dos adolescentes sí permanecen en contacto.

“Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables”, expresó Jayden durante la entrevista, dejando en claro que, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de los adultos de la familia, entre él y su hermano no hay ningún tipo de conflicto. Los muchachos viven junto a su padre, su madrastra Victoria, los dos hijos de la pareja, Jordan, de 11 años y Peyton, de 8 años, y los hijos mayores de Federline, Kori, de 20 años, y Kaleb, de 18. “Siento que este es mi lugar seguro. Mi hogar. Amo a todos aquí”, expresó Jayden en la entrevista, sobre su núcleo familiar.