La actriz Christina Applegate regresó a su hogar después de permanecer cerca de cuatro meses hospitalizada, una noticia que ha dado un respiro a sus seguidores tras meses de incertidumbre sobre su estado de salud.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de Dead to Me y Married... with Children fue dada de alta recientemente luego de haber ingresado a un hospital de Los Ángeles a finales de marzo. Aunque no se ha confirmado el motivo específico de su hospitalización, la actriz enfrenta desde 2021 un diagnóstico de esclerosis múltiple.

Un informante citado por la revista People aseguró que la ganadora del premio Emmy ya se encuentra en casa y evoluciona favorablemente.

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“Está muy bien”, indicó la fuente al medio.

La actriz agradeció el apoyo de sus seguidores

Semanas después de conocerse que estaba hospitalizada, Applegate publicó un mensaje en Instagram para agradecer las muestras de cariño que recibió durante ese difícil momento.

La actriz reconoció que los problemas de salud forman parte de su vida cotidiana, pero aseguró que continúa enfocada en recuperarse y fortaleciéndose cada día. También adelantó que necesitaba hacer una pausa para priorizar su bienestar antes de retomar sus actividades públicas.

En abril, un representante de Applegate declinó confirmar si la actriz permanecía hospitalizada o cuál era el tratamiento que recibía.

Sin embargo, señaló que la artista tiene un largo historial de condiciones médicas complejas y recordó que ella misma ha hablado abiertamente sobre su salud tanto en sus memorias como en el pódcast MeSsy, que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler, quien también vive con esclerosis múltiple.

Desde que anunció su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, Christina Applegate ha relatado los desafíos físicos que enfrenta a causa de la enfermedad. La actriz ha explicado que ha sufrido intensos dolores, problemas gastrointestinales y dificultades para caminar, situaciones que la han llevado a ser hospitalizada en múltiples ocasiones.

A pesar de ello, ha decidido compartir su experiencia públicamente con el objetivo de crear conciencia sobre el impacto de la enfermedad y brindar apoyo a otras personas que viven con el mismo diagnóstico.