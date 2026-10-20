Christina Applegate, quien durante años ha compartido abiertamente detalles crudos de su experiencia con la esclerosis múltiple, reveló el lunes que su médico le dijo que no padece la enfermedad autoinmune y que recibió un diagnóstico equivocado.

“Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me está pasando”, dijo la actriz en la más reciente edición de su pódcast “MeSsy”, junto a su copresentadora Jamie-Lynn Sigler, quien también ha hablado públicamente sobre su propia lucha contra la esclerosis múltiple.

Applegate anunció públicamente por primera vez en 2021 que había sido diagnosticada con el trastorno que provoca que el sistema inmunitario ataque las células del sistema nervioso central.

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En el pódcast del lunes, Applegate reveló que, a pesar del diagnóstico equivocado, todavía presenta “todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple”. Añadió: “Todavía tengo que usar sillas de ruedas cuando voy al consultorio médico. No puedo caminar desde el carro hasta la habitación”.

No existe una única prueba para diagnosticar la esclerosis múltiple y, por lo general, el diagnóstico implica descartar otras causas. Pueden pasar años y ser necesario consultar a varios médicos antes de que alguno logre relacionar todas las señales.

Applegate dijo que la noticia la ha colocado en una situación extraña, ya que ella y Sigler se han convertido en destacadas defensoras de las personas que padecen esclerosis múltiple.

“Es extraño porque siento que les he fallado a todos”, dijo. “Es muy desconcertante y realmente me resulta muy confuso”.

La mayoría de las enfermedades autoinmunes, especialmente en los adultos, no son causadas por un defecto genético específico. En cambio, diversos genes que afectan las funciones del sistema inmunitario pueden hacer que las personas sean susceptibles a estas enfermedades. Los científicos señalan que, posteriormente, se necesita un desencadenante “ambiental”, como una infección, el tabaquismo o los contaminantes, para poner en marcha la enfermedad.

En el pódcast y a principios de este año, mientras promocionaba sus memorias, tituladas “You with the Sad Eyes”, Applegate, ganadora de un premio Emmy, ha hablado abiertamente sobre los síntomas impredecibles que la han obligado a usar pañales y a bajar las escaleras deslizándose sentada sobre los glúteos.

“En algunos aspectos, mi vida se ha reducido al tamaño de mi cama California King”, escribe en su libro.