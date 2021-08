“La vida sigue mejorando”, se lee en el mensaje con que Christina Ricci, de 41 años, anunció en sus redes sociales que está nuevamente embarazada, esta vez junto a su actual pareja, el estilista Mark Hampton, quien también compartió la noticia junto a varias imágenes de una ecografía realizada el 27 de julio pasado, donde se ve claramente el perfil del niño o niña que viene en camino.

Se trata del segundo hijo para la actriz, quien también es madre de Freddie (7), fruto de su matrimonio con el técnico cinematográfico James Heerdegen.

Según recordó People, la pareja se casó en 2013 después de conocerse en el set de la serie “Pan Am” y protagonizaron un bullado divorcio en 2020, luego de que Ricci lo acusara de violencia doméstica.

Según Page Six, no está claro cuándo Ricci y Hampton comenzaron su relación, la que han intentado mantener en privacidad. No obstante, el 14 de julio pasado la actriz publicó en Instagram una fotografía de su pareja saludándolo por su cumpleaños, con el mensaje:

“Persona favorita, humano hermoso, portador de todas las cosas felices, mágicas y buenas. Te amo. Este próximo año será hasta ahora el mejor