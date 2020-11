View this post on Instagram

Comunicado Sin duda que el 2020 ha sido un año complejo y difícil para todos y para quienes estamos alrededor de Jesus nos ha tocado vivir unas semanas de mucha preocupación e inquietud. En los primeros meses del año Jesus empezó con unas breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo. El tratamiento recomendado y ordenado por lo médicos fue “REHABILITACIÓN FISICA”, donde ha estado hospitalizado por las ultimas cuatro (4) semanas. Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia, pero cada vez esta mejor y más fortalecido. Ya hoy tenemos a Jesus de vuelta a casa y lo mas grandioso, pudiendo caminar por sí solo. Tenemos mucha fe que su recuperación total será más rápida de lo esperado, y aquí estamos a su lado para seguir apoyándolo y brindándole todo lo que necesita para ver al Jesus de siempre, a Chyno. Pronto estará con todos ustedes nuevamente. ¡Gracias a todos los que han estado pendiente de Jesus!