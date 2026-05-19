La cantante colombiana Shakira volvió a acaparar la atención en redes sociales tras el lanzamiento de “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por una entrevista que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Durante la promoción del nuevo sencillo, la intérprete compartió con varios medios de comunicación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, una conversación en particular fue la que desató comentarios y especulaciones en plataformas digitales.

El momento ocurrió durante una entrevista con Clovis Nienow, conductor de televisión que asistió en representación de Telemundo. Usuarios en redes aseguraron que entre ambos hubo una evidente química, al punto de convertir varios fragmentos del encuentro en tendencia.

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Ante la ola de comentarios, el también exintegrante del reality La Casa de los Famosos reaccionó públicamente y habló sobre la experiencia de entrevistar a la artista.

“Yo estaba completamente concentrado en hacer una buena entrevista. Todo pasó muy rápido y honestamente me hubiese gustado tener más tiempo para conversar con ella”, expresó durante el programa Hoy Día.

Aunque evitó confirmar si existieron coqueteos por parte de la cantante, sí reconoció sentirse impresionado por su presencia y carisma.

“Es una mujer admirable, con una trayectoria increíble y una energía muy bonita. Cuando la tuve enfrente, fue inevitable admirarla por su belleza y por todo lo que representa”, comentó el conductor.

Nienow también destacó la calidez de la intérprete de “Hips Don’t Lie” y aseguró que la experiencia fue distinta a cualquier otra entrevista que ha realizado.

“Lo que más me atrapó fue su energía y la manera en que conecta con las personas. Es una mujer con un gran corazón”, añadió.

15 Fotos Participante de varios reality shows, el guapo joven mexicano fue uno de los habitantes de la cuarta temporada de "La casa de los famosos".

El presentador aprovechó además para enviarle un mensaje directo a la artista colombiana, a quien felicitó por sus proyectos y éxitos recientes.

Hasta el momento, Shakira no ha reaccionado públicamente a los rumores que circulan en redes sociales. Mientras tanto, fanáticos continúan compartiendo videos, memes y montajes sobre la aparente química entre ambos durante la entrevista.