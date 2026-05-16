Shakira y Clovis Nienow revolcaron las redes sociales ayer luego que una mirada que le echó la cantante al copresentador de “Hoy Día” de Telemundo se convirtiera en tema de conversación.

La copresentadora Alessandra Villegas fue quien se percató del gesto minucioso que realizó la megaestrella colombiana luego que el mexicano la saludara previo a una entrevista sobre el lanzamiento de “Dai Dai”, el nuevo himno del Mundial 2026.

“Yo solamente les tengo un consejito, ¡quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis! ¡Caida de ojo de loba total!“, expresó la animadora, quien se vaciló la ocasión junto a sus compañeros del set.

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Carlos Calderón, incluso, afirmó que le envió un mensaje al exparticipante de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” tras notar lo ocurrido.

“Yo le escribí a Clovis y le dije: ‘Por favor, que te haga una canción Shakira’”, manifestó, provocando risas en el estudio.

El intercambio se dio durante la rueda de prensa de su nuevo trabajo musical junto al cantante Burna Boy para el evento deportivo que arranca el 11 de junio en Estados Unidos.

La estrella confirmó que todas las ganancias de este número musical serán dirigidas al Fondo de Educación de la FIFA.

El objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.