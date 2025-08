El comediante estadounidense Matt Rife ha confirmado la compra de la casa y museo de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ubicada en Monroe, Connecticut, y asumirá el rol de guardián legal de más de 750 objetos considerados embrujados, incluyendo la célebre muñeca Annabelle.

La adquisición fue anunciada por Rife en sus redes sociales, donde explicó que realizó la compra junto a su amigo y creador de contenido Elton Castee. Ambos se encargarán de la custodia de la colección por un periodo mínimo de cinco años. Aunque no poseen legalmente los artículos, sí tendrán la responsabilidad de su conservación y manejo.

Una propiedad cargada de historia paranormal

La casa, construida hace más de un siglo, fue el hogar y lugar de trabajo de los Warren, reconocidos por sus más de 3,000 investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales que inspiraron sagas como “The Conjuring” y “Amityville Horror”.

El museo, cerrado al público desde 2019 por problemas de zonificación, alberga objetos como un órgano que supuestamente toca solo, fragmentos del vuelo 401 de Eastern Airlines y la propia muñeca Annabelle, conservada en una vitrina sellada con advertencias explícitas.

Annabelle, una muñeca Raggedy Ann de gran tamaño, está vinculada con supuestos episodios violentos y manifestaciones paranormales desde la década de 1970. De acuerdo con los registros de los Warren, fue protagonista de varios eventos inexplicables, incluyendo intentos de asfixia y desplazamientos autónomos dentro de una vivienda.

Anuncios y planes para el museo

Rife, quien se ha declarado fanático de lo paranormal y de las películas de “The Conjuring”, anunció que su intención es reabrir la casa como museo interactivo con visitas guiadas y estadías nocturnas. El objetivo, según explicó en TikTok, es permitir que los visitantes “aprendan toda la historia embrujada que rodea este increíble lugar”.

Sin embargo, antes de su reapertura, los nuevos propietarios deberán abordar cuestiones de seguridad y cumplimiento de normativas locales. Así lo reportó el “Providence Journal”, que recordó que el museo fue cerrado por violaciones de código de zonificación y falta de adecuaciones para el acceso público.

El contexto reciente: muerte de Dan Rivera

El anuncio se produce semanas después de la muerte del investigador paranormal Dan Rivera, quien lideraba la gira “Devils on the Run Tour” junto a la muñeca Annabelle.

Rivera falleció el 13 de julio en un hotel, y aunque las autoridades no encontraron signos de actividad sospechosa, la muñeca no se encontraba en la habitación en el momento del incidente. La causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada.

Entre el entusiasmo y la precaución

La decisión de Matt Rife ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados. Mientras muchos seguidores celebran su entusiasmo por el mundo paranormal, otros expresan reservas sobre la manipulación pública de objetos que históricamente han sido considerados peligrosos.

“Todavía no puedo creer que somos los nuevos propietarios”, escribió Elton Castee. “Vamos a hacer de este el mejor lugar de investigación paranormal del planeta”.