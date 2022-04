La afamada presentadora venezolana Alicia Machado se unirá este sábado a uno de los talentos más versátiles de la Isla, Sonya Cortés, con un mensaje contundente, especialmente para la mujer, en el espectáculo “Yo sí soy Kbn@”, producido por Ricardo Irizarry.

¿Te caracterizas por ser trabajadora, entusiasta, optimista, vivaz y jovial? Entonces, según las actrices, perteneces al club de las mujeres a las que hace alusión el título del “show” que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes de Caguas a las 8:00 p.m. Cortés, quien se distingue por su estilo sincero e irreverente, destacó en un aparte con este medio que el término “‘cabrona no tiene solamente que ver con los cuernos”.

“Es una mujer que va poco a poco por la vida experimentando situaciones que no son las más fáciles, pero que se ha ido levantando y que de cada una de esas ha ido aprendiendo y se ha hecho cada vez más fuerte. Y llega un momento dado que no la jode nada, trata de superarlo todo, llora par de días y se levanta. Y se levanta con el título de ‘conmigo nadie jode porque yo soy una cabrona’”, continuó durante una conferencia de prensa que se celebró en The Condado Plaza Hilton.

Machado, por su parte, arribó al salón Brisas de la hospedería agradecida de pisar suelo boricua, el país que describió como la plaza más importante dentro de los Estados Unidos, donde presentará la puesta en escena original de Enrique Salas y dirigida por Elba Escobar. La también empresaria y ex Miss Universe 1996 aseguró que deleitará a los puertorriqueños con una actuación de tono íntimo y tragicómico.

“Junto a este mujerón (Sonya Cortés), que tengo el gusto de conocer, además compartiré el escenario en este show tan empoderador. Yo creo que empoderador de todos, no solamente es la historia de una mujer empoderada, es un mensaje muy bonito que trae este monólogo”, dijo la modelo.

“Yo sí soy Kbn@” mostrará a Machado como una exitosa ejecutiva que celebra su ascenso en la empresa para la que trabaja y el que ha obtenido mediante su capacidad e inteligencia. Cortés, por su lado, estará a cargo de la antesala teatral con un “stand-up comedy” en el que abordará su llegada al sexto piso de la vida. Sin embargo, aquellos que desean presenciar un junte de este par no se quedarán con las ganas. El productor del evento aseguró que, al finalizar ambas partes, habrá una interacción.

“Alicia nos permitirá disfrutar de su capacidad histriónica en un montaje teatral nunca antes presentado en la isla, mientras que Sonya, orgullosamente, celebrará sus 60 años con su característica energía y humor”, agregó Irizarry.

Alicia Machado: “Siempre me he sentido parte de Puerto Rico”

En entrevista con este diario, Machado reconoció que a Puerto Rico y a Venezuela los une la pasión por los certámenes de belleza, especialmente por Miss Universe. Precisamente, ese fue el nudo que ató con fuerza una relación que hoy, después de 26 años, se mantiene fuerte e incólume.

“Somos los países número uno en Miss Universe y desde entonces empieza esa relación. Yo siempre he dicho que las Miss Universe somos todas amigas. Desde que empecé, he tenido muchos boricuas en mi vida en todos los sentidos: maestros, amigos, compañeros. Y me encanta. Me siento identificada, siempre me he sentido parte de Puerto Rico. A las reinas de aquí, las quiero mucho, a Zuleyka, a Denise, a Dayanara... A Dayanara la quiero muchísimo porque siendo Miss Universe, ustedes saben que fue un año bien difícil para mí, una de las ex Miss Universe que estuvo ahí ‘nena, tranquila, mi’ja tú nada, sigue...’, fue Dayanara”, dijo con emoción.

En cuanto al anuncio de Niurka Marcos como la primera estrella confirmada para habitar en la segunda edición de “La casa de los famosos”, la artista fue bastante escueta.

“Me encanta, le mando mucho éxito a Niurka. Esto va a estar bueno y caliente, y ella es una triunfadora. Así que para los demás, cuidado con Niurka”, advirtió.