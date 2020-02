View this post on Instagram

Más que un compromiso💍, la promesa de permanecer una vida juntos ✨❤️. Luego de canalizar y asimilar que esto pasó, decido compartirlo con ustedes mi familia extendida. Luego de 4 años y 4 años meses lo que parecía un Trip de vacaciones hermoso se convirtió, en el segundo 42 en el momento de decir “I said YES”. Estoy tan emocionada y feliz ❤️✨. No me lo esperaba, los nervios me atacaron, no lo creía, no lo sospechaba, me dio mucha risa (suele pasar cuando me pongo nerviosa), grité, brinqué, lloré, le di la mano que no era, no solté la galleta 🍪🤣 y el moño no podía dejar de acompañarme en la mano en un momento tan especial. Jajaja Mont-Tremblant es un lugar mágico y ahora uno especial ❤️. Gracias @danilocomedia por ser tan maravilloso, que continué la travesía. TE AMO 😘 🎶 @blackguayaba 🎵 #monttremblant #isaidyes💍 #love #valentinesweekend #2020