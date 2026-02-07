SAN FRANCISCO. Un concurso de dobles de Bad Bunny en un restaurante de San Francisco se convirtió en una fiesta callejera después de que cientos de fans de la superestrella mundial acudieran para animar a sus dobles y cantar junto a él antes de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este fin de semana.

Más de 30 concursantes de toda el Área de la Bahía, incluyendo hombres con cabello rizado y espeso, mujeres con pelucas y vello facial postizo, y un niño de kínder con sombrero fedora, camiseta blanca sin mangas y pajarita, compitieron por un premio de 100 dólares en un abarrotado restaurante mexicano en el barrio de la Misión.

PUBLICIDAD

Imitaron al cantante puertorriqueño de 31 años a través de algunos de sus looks característicos, luciendo sombreros de paja conocidos como “pava”, tradicionalmente usados por los agricultores puertorriqueños, o un sombrero de aviador de piel de oveja como el que el artista ha usado en ocasiones desde el lanzamiento de su álbum de 2025, “Debi Tirar Más Fotos”. Ganó el premio al álbum del año en los Premios Grammy el domingo.

Adam Fox, de 24 años, y su amigo Alejandro Kurt, de 23, viajaron desde Belmont, una ciudad a unos 40 kilómetros al sur de San Francisco, después de que a ambos hombres, de cabello oscuro y rizado, les dijeran que se parecían a Bad Bunny.

Fox, un aspirante a actor que vestía traje, pajarita y gafas de sol oscuras, dijo que es fan de la música de Bad Bunny aunque no habla español.

Su música “es como arte. No tienes que entenderla del todo. Podría ser simplemente algo hermoso”, dijo Fox.

Bad Bunny, quien canta en español, está despertando un gran interés en la música y la cultura latinas entre quienes no hablan español, mientras que algunas comunidades en Estados Unidos han expresado su preocupación por incluso hablar español en ciertos espacios públicos, en medio del creciente sentimiento antiinmigrante y las redadas. Su álbum ganador del Grammy, “Debi Tirar Más Fotos”, que mezcla trap y reggaetón latinos con ritmos latinos tradicionales como la salsa y el merengue, lo catapultó a la fama mundial.

Una imitadora de Bad Bunny, con peluca y esmoquin negro, sostenía un cartel de “ICE Out”. ( Giselle Garza Lerma )

Los concursantes imitaron el perreo de Bad Bunny y repitieron sus críticas a la campaña de deportación masiva de la administración Trump. Una imitadora de Bad Bunny, con peluca y esmoquin negro, sostenía un cartel de “ICE Out” mientras bailaba por el abarrotado restaurante Tacolicious entre vítores entusiastas del público.

PUBLICIDAD

Pero la música del artista siguió siendo el centro del concurso de imitadores organizado por Mission Lotería, un grupo que promueve negocios latinos. La gente salió a la calle en masa, donde un DJ puso los temas más queridos de Bad Bunny y algunos, disfrazados del sapo concho puertorriqueño, una especie en peligro de extinción que aparece en uno de sus videos musicales, bailaron con los concursantes. Pamela Guo, de 33 años, viajó desde San José para competir vestida con una gorra de aviador, pantalones cortos y una chaqueta deportiva. Guo, quien lucía una barba pintada, dijo que es tan fan del cantante que viajó a la Ciudad de México para verlo en concierto.

“Me encanta perrear y bailar, así que me encanta ese aspecto de su música”, dijo, y agregó que su último álbum tiene letras más profundas que le llegan porque hablan de nuestra humanidad compartida.

El gran premio fue para Abdul Ramírez Arroyave, un imitador profesional de Bad Bunny de Colombia, quien vestía una camisa roja y un sombrero de paja sobre una peluca rizada y apretada.

Cuando se le pidió que dijera unas palabras después de su victoria, dijo “gracias por todo” y luego comenzó a cantar con el público, coreando “Debi tirar más fotos” de Bad Bunny.

Ramírez Arroyave luego se unió a la fiesta afuera y se tomó fotos con sus nuevos fans.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.