La causa oficial de muerte de Matt Brown, exintegrante del programa de telerrealidad “Alaskan Bush People”, fue confirmada por las autoridades del estado de Washington.

La oficina del forense del condado de Okanogan informó el miércoles 3 de junio a la revista PEOPLE que el fallecimiento del hombre de 42 años estuvo relacionado con una “inmersión subsiguiente en agua” y que se encontraba “bajo la influencia de metanfetamina”, factores señalados como contribuyentes a su muerte. El informe forense determinó además que se trató de un suicidio.

Brown fue encontrado sin vida el sábado 30 de mayo en Washington, según dio a conocer su hermano Solomon Isaiah “Bear” Brown a través de una publicación en Instagram. En mensajes previos en redes sociales, Bear había señalado que la familia sospechaba que Matt, quien mantenía un historial de abuso de sustancias y estaba distanciado de sus familiares, se había quitado la vida.

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“Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas, y fue identificado positivamente como Matt”, expresó Bear en un video compartido en redes sociales. “Nunca hubiera sospechado que se haría daño a sí mismo, honestamente. Luchó durante mucho tiempo, como he mencionado, y me preocupaba que terminara, como, sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño a sí mismo”.

El hermano de la estrella televisiva añadió que “parece que la lesión es autoinfligida”, aunque aclaró que en ese momento aún se esperaba el análisis oficial del forense. También indicó que su hermano Noah Brown estuvo presente en la escena y colaboró en la recuperación del cuerpo del agua, además de realizar la identificación positiva.