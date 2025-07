( The Associated Press )

Anne Burrell, la estrella de Food Network quien fue hallada sin vida en su residencia el pasado mes de junio, murió por suicidio, confirmó CNN.

Según la cadena de noticias, la Oficina del Médico Forense en Jefe de la Ciudad de Nueva York confirmó hoy que la chef “celebrity” se privó de la vida a causa de intoxicación aguda, debido a la combinación de medicamentos y alcohol.

Burrell, quien se destacó en la pantalla chica por su programa “Secrets of a Restaurant Chef”, así como la copresentadora de la competencia “Worst Cooks in America”, tenía 55 años al momento de su deceso.

Un portavoz del Departamento de la Policía de Nueva York resaltó en ese entonces que la también educadora fue hallada “inconsciente y sin respuesta” en su propiedad.

La familia de la experta culinaria, en declaraciones escritas que emitió Food Network, la resaltó por una persona que “su luz irradió más allá de quienes ella conocía, llegando a millones de personas en todo el mundo”.

“Anne era una persona extraordinaria y un talento culinario: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede aportar una comida deliciosa. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los admiradores de Anne en este momento de gran pérdida”, sostuvo el canal televisivo en una publicación de Instagram.

Burrell estudió comunicaciones en el Canisius College de Buffalo y, posteriormente, ingresó en el Instituto Cuilinario de América y el Instituto Culinario Italiano para Extranjeros. La chef se desempeñó en las más prestigiosas cocinas de Nueva York hasta incursionar como segunda chef en “Iron Chef America” en el 2005, programa en el que apareció durante diez temporadas.

Entre el 2008 y 2012 también tuvo su propio programa, “Secrets of a Restaurant Chef”, recibiendo el programa dos nominaciones al Emmy. Entre 2010 y 2024 fue anfitriona de “Worst Cooks in America” y tuvo un segundo título bajo su nombre, “Chef Wanted with Anne Burrell”.

También tuvo intervenciones constantes fuera de Food Network en programas como “Today”, “The Drew Barrymore Show”. “The Talk” y “Good Morning America”.

El suicidio se puede prevenir. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, llama de inmediato a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Si conoce usted a alguien que se siente deprimido o que no tiene control de sus emociones, puede comunicarse a la línea PAS de ASSMCA (1-800-981-0023), disponible 24 horas, todos los días del año.