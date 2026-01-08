Se confirmó oficialmente la causa de la muerte de James Ransone, el actor norteamericano de 46 años reconocido por sus trabajos en la serie The Wire y en la película It: capítulo dos. Según el certificado de defunción del 29 de diciembre, al que accedió la revista People, el fallecimiento fue determinado como un suicidio por ahorcamiento. La muerte ocurrió el 19 de diciembre pasado en la ciudad de Los Ángeles.

El documento ratificó la evaluación inicial realizada por la oficina del Los Angeles County Medical Examiner, que desde un primer momento había considerado la muerte como un suicidio. La confirmación oficial se conoció días después y puso fin a las versiones que circularon.

Dos días después de su muerte, su esposa y madre de sus hijos pequeños, Jamie MacPhee, publicó un mensaje de despedida en redes sociales. En ese texto recordó el vínculo que compartían y agradeció su amor: “Te dije que te amé mil veces y sé que volveré a amarte. Me dijiste que necesito ser más como vos y vos necesitabas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: vos, Jack y Violet. Somos para siempre”.

En las semanas posteriores, Jamie continuó expresando el duelo a través de sus redes sociales. Compartió distintas imágenes junto a sus hijos en escenas cotidianas acompañadas por reflexiones sobre la ausencia de Ransone y la manera en que los chicos lo recuerdan y lo extrañan.

En paralelo, se creó una campaña solidaria en la plataforma GoFundMe para acompañar a la familia con los gastos derivados del fallecimiento. Allí, Ransone fue recordado como un esposo y padre profundamente comprometido, además de un amigo cercano y querido por su entorno.

Quién era James Ransone

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Estados Unidos, Ransone se formó para dedicarse a la actuación desde joven. Se hizo conocido a comienzos de los años 2000 y consolidó su carrera con The Wire, donde interpretó a Ziggy Sobotka, uno de los personajes más recordados de la serie de HBO. Años más encarnó la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: capítulo dos, la secuela del film basado en la novela de Stephen King.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como Generation Kill, The Black Phone, Black Phone 2, Poker Face, Law & Order, Hawaii Five-0 y el film independiente Tangerine, de Sean Baker.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, trascendió que el actor atravesaba desde hacía años un cuadro de depresión. Distintos actores y colegas como Sean Baker, Channing Tatum y Natasha Lyonne le rindieron homenaje a través de mensajes públicos, en los que destacaron su talento y su calidad humana.

La confirmación oficial de la causa del fallecimiento del actor cierra las especulaciones de una pérdida que generó conmoción en la industria audiovisual y entre quienes siguieron su trabajo durante más de dos décadas.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.