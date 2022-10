Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides conformaron uno de los dúos más entrañables de los años ‘90, como Tita y Nandito en la novela María la del barrio. A 27 años de ese momento, se reunieron para un nuevo proyecto. Sin embargo, en medio del rodaje, ocurrió una inesperada tragedia: murieron dos actores del elenco. Todo ocurrió en las inmediaciones de las costas de Oaxaca, México.

Noche de bodas es el nombre de la cinta que Osvaldo Benavides creó para producir y actuar. Su coprotagonista es Ludwika Paleta, con quien compartió sus inicios en el mundo de la actuación y a quienes los fans esperaron muchos años para verlos trabajar juntos nuevamente. Finalmente, comenzaron el rodaje con locación en las paradisiacas playas de Oaxaca. Cuando el elenco se disponía a realizar las últimas jornadas de filmación, se vieron atravesados por la tragedia tras la muerte del actor Marco Antonio Curiel Pérez, que hacía de extra, y la desaparición de Luis Manuel Gutiérrez.

El hecho ocurrió el miércoles 12, cuando el equipo dio por finalizada la jornada de grabación. El grupo decidió disfrutar del resto del día libre y visitaron la playa de la ciudad. Tres de ellos se adentraron en el mar y, de un momento a otro, las olas comenzaron a alejarlos de la costa. De inmediato se dio aviso a las autoridades, quienes comenzaron con su trabajo de rescate.

La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que las tres personas se encontraron atrapados por el oleaje del mar. Asimismo, señalaron que un hombre de 46 años identificado como Marco Antonio Curiel Pérez perdió la vida al golpearse con una roca. Por otra parte, Luis Manuel, de 47, se encuentra aún desaparecido y su cuerpo es buscado por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). La tercera persona involucrada pudo ser rescatada con vida.

Mientras tanto, desde la productora a cargo del film lamentaron los hechos con un comunicado en Instagram, donde relataron lo sucedido. “Traziende Films y los productores de Noche de bodas expresan, con profundo dolor, sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de nuestros compañeros que sufrieron una lamentable tragedia en las costas de Oaxaca”, indicaron en el texto.

“Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde. Momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido”, agregaron.

En esa misma línea remarcaron que, afortunadamente, el tercer hombre involucrado se encuentra a salvo.

Las publicaciones de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides tras la tragedia

Noche de bodas es el film que hizo posible el reencuentro de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, a casi tres décadas después del primer trabajo que hicieron en ficción. La audiencia esperaba este acercamiento, ya que los actores están unidos por una gran amistad que nació en los años ‘90. Es por ello que la tragedia en medio de la grabación de este proyecto fue un duro golpe para ambos.

Sin embargo, no se trató de un tema del que hablaron en redes sociales. La actriz solo hizo una sentida publicación en Instagram donde celebró el trabajo con su colega y amigo, quien además fue el productor y escritor de la historia que aún no tiene fecha de estreno. “Un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento”, manifestó.

Benavides tampoco refirió la tragedia pero, en medio de las especulaciones acerca de cómo continuará el proyecto, mostró en su cuenta de Instagram que, a 35 días de haber empezado el trabajo, ya finalizó.