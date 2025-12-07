El fallecimiento de Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, ha provocado múltiples expresiones de duelo en la industria musical. Entre ellas, destacó la emotiva reacción del cantante Gilberto Santa Rosa, quien recordó al maestro con palabras cargadas de afecto, admiración y gratitud.

A través de declaraciones escritas, Santa Rosa describió la partida de Ithier como la pérdida de una figura paternal en su vida artística y personal.

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi ‘Querido Viejo’ Rafael Ithier”, escribió el salsero.

PUBLICIDAD

Leer más: Especial los 60 años de El Gran Combo de Puerto Rico

El artista recordó no solo al músico excepcional, sino también al ser humano íntegro que marcó a varias generaciones.

“Conocí el genio musical y la persona maravillosa. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor”, expresó.

Añadió además que Ithier fue un “patriota, fanático del béisbol y jíbaro humilde de Monacillos” que superó sus limitaciones para convertirse, aunque él mismo nunca lo quiso aceptar, en un ícono de la cultura puertorriqueña".

Santa Rosa destacó los consejos, oportunidades y el apoyo que recibió de Ithier a lo largo de su trayectoria, incluso “uno que otro regaño”, como señaló con cariño.

“De su mano recibí consejos, oportunidades, apoyo y uno que otro regaño también, como buen padre”, afirmó.

El cantante extendió sus condolencias a la familia de Ithier, a los seguidores del músico y a sus compañeros de El Gran Combo, agrupación que calificó como la “mayor creación” y el “mayor orgullo” del maestro.

“Descansa en paz, Rafa”, concluyó Santa Rosa en su homenaje.

El legado de Rafael Ithier, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa, continúa resonando en Puerto Rico y en el mundo entero.

Rafael Ithier Natal falleció este sábado. El líder de la institución musical más exitosa de la música latina tenía 99 años.

Puerto Rico perdió así a una de las figuras más importantes del quehacer músical, artífice de la orquesta bandera de nuestra cultura en el mundo.

PUBLICIDAD

El legado en la música popular de don Rafa sobrepasa cualquier proeza de otras agrupaciones, puesto que el “mulato mayor” estableció una fórmula con identidad y sonoridad exclusivas, así como un sistema de trabajo que por más de medio siglo ha hecho de la orquesta una referencia dentro de la salsa. No en balde se les conoce como la “Universidad de la Salsa”.

Además de director musical, Ithier fue arreglista, pianista y compositor. Pero fue su visión administrativa la que hizo de la orquesta un verdadero taller de trabajo para los músicos que han pasado por sus filas. Fueron precisamente las fallas a ese nivel lo que lo motivaron a salir del Combo de Rafael Cortijo y fundar su propia orquesta en 1962 junto a Rogelio “Quito” Vélez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Eddie Pérez, Héctor Santos y Roberto Roena.

Desde entonces, junto a sus músicos se convirtió en narrador de cientos de historias con las que contó la vida cotidiana y marcó el pulso de Puerto Rico. Relatos que disfrutamos aquí y han disfrutado desde entonces cientos de miles de personas en seis continentes.

La discografía de El Gran Combo de Puerto Rico sobrepasa las 70 producciones discográficas, siendo “En Cuarentena”, lanzada en 2021, la más reciente.