Las reacciones tras el fallecimiento del maestro Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico inundaron las redes sociales la noche del sábado.

Personalidades de la música, la política y el quehacer social y cultural del país manifestaron su pesar por el deceso de una de las figuras principales de la salsa y artífice de la orquesta considerada como la principal exponente de ese género en la Isla y allende los mares.

“Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’, no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR’ si no que también el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la Salsa”, publicó en sus redes sociales el Sonero de la Juventud, Víctor Manuelle.

PUBLICIDAD

“Te marchas pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima serán historias que nunca olvidaré. Hoy PR y el mundo están de luto Despedimos a El jefe de la tribu de los mulatos del sabor, a el profesor de la universidad de la salsa, al Director de El Gran Combo” Gracias Rafael ”hoy el cielo te recibe y te imagino con tu ronca voz diciéndole a Dios” Esto está chévere, chévere", añadió el salsero isabelino.

Mientras que la merenguera Olga Tañón catalogó la contribución del también pianista y arreglista, como un “antes y un después”.

“Maestro El Gran Rafael Ithier ! Gracias, Gracias, Gracias! Gracias por darnos tanto ! Gracias por enseñarnos tanto ! Gracias por su profesionalismo, cariño y respeto! Su contribución en la música tiene un antes y un después ! Doy gracias a por que tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos !”

“Te fuiste arropado por la música ! Por esa que llegó a el mundo entero ! Llego a millones y millones amantes de lo bueno ! Me quedaré con las últimas palabras que me dijiste cuando te hice el disco homenaje de Tañon Pa’el Combo es lo que ay !! Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento! DESCANSA EN PAZ, AMADO Y RESPETADO ️RAFAEL ITHIER. Fundador de los más grandes de mi isla️, EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO“, escribió la “Mujer de Fuego”.

PUBLICIDAD

Mientras, el exsecretario del Departamento del Trabajo, Víctor Rivera, describió al difunto maestro como “un padre”. “Mi querido Rafael! Te despido como un hijo despide a un padre. Con profunda tristeza, pero con el orgullo que produce cuando un arbol muere de pie y un gigante con las botas puestas. Para mi fuiste mentor, amigo, maestro, consejero y mi gran inspiración. Para el país fuiste, eres y serás una gloria en nuestro firmamento musical y uno de los hombres que más prestigio dio a esta tierra que tanto amaste y honraste! Me quedo con tu amor por Puerto Rico, tu humildad, tu talento, tu don de gentes, tu fuerza, disciplina, tu rigor, tu generosidad, tu inigualable trayectoria y tu mente privilegiada. Descansa en paz, mi querido Rafael Ithier Natal!”.

Por su parte, la representante Lourdes Ramos, quien se describió como una “eterna fanática” de El Gran Combo, afirmó que con el deceso del director de “Los Mulatos del Sabor”, nace “una leyenda que ahora cobra mayor vida”.

Ramos resaltó la estámina y vitalidad de Ithier, al permanecer al frente de la institución de salsera con un calendario completo de presentaciones a nivel local e internacional . “Las notas del pentagrama lloran su ausencia. Aquél que nos brindó tantas vivencias de alegría, hoy nos deja en un letargo, sin poder aceptar, que ya no estará presente”, declaró.

Otra legendaria agrupación salsera de Puerto Rico también se refirió a Ithier como “un gigante”. “Hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno.

Nos unimos al profundo dolor de la familia de Rafael Ithier, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico. Su vida fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música. Su legado no solo marcó generaciones, sino que elevó la salsa puertorriqueña al mundo entero con orgullo y dignidad. Que Dios les conceda paz en medio del dolor, consuelo en cada recuerdo y fortaleza para seguir honrando su memoria como él merece: con música, con respeto y con amor. Descanse en paz, Maestro", manifestó La Sonora Ponceña en sus redes sociales.