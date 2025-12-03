Con 63 años de trayectoria como institución salsera, El Gran Combo de Puerto Rico ha llevado el sabor de la Isla a escenarios de todo el mundo, desde España hasta Japón y desde Rusia hasta Argentina.

Uno de los primeros éxitos que consolidó la carrera del grupo fundado por el maestro Rafael Ithier en 1962 fue la canción navideña “Alegría y paz”, composición de Roberto Angleró que conquistó los corazones boricuas en 1965. Este próximo domingo, 7 de diciembre, en su 60 aniversario, ese himno navideño volverá a sonar por los principales canales de Puerto Rico, con la fuerza y el sabor que solo El Gran Combo puede ofrecer cuando sea parte de la producción musical de Popular, “Estampas de mi tierra”.

“A mí me encanta la canción ‘Alegría y paz’. Es una canción que yo escuchaba en las Navidades desde niño y para mí es muy emocionante cantarla en este especial”, expresó mediante comunicado de prensa Joselito Hernández, quien lleva seis años con la agrupación y quien junto a Jerry Rivas y Anthony García conforma la delantera vocal del grupo. “Esta es mi primera vez en el especial musical y es un privilegio estar en él y hacerlo con esta hermosa canción”.

La producción “Estampas de mi tierra” contará con otros artistas como Olga Tañón junto a Genio La Musa, Young Miko junto a Los Pleneros de la Cresta, Roy Brown con Fiel a la Vega, Chuwi, El Gran Combo, Manolo Ramos, Victoria Sanabria, junto a Luis Daniel Colón y Omar Santiago (de Decimanía), Manny Manuel, Elena y Montalvo.

La producción musical será transmitida este domingo a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico) por los principales canales de televisión y por 24 horas a través de la página popular.com, entre otras plataformas.

En el caso del veterano Rivas, ya ha participado de otras ediciones del especial musical, en el 2007 y en el 2010. Pero no deja de ser emocionante volver a ser parte de esta producción.

“Recuerdo hicimos algo para Popular con Andy Montañez y Roberto Rohena en 2007 (Lo mejor de nuestra música popular: 15 años de éxitos) y luego en el especial de homenaje a El Gran Combo en 2010. Ambos fueron tremenda experiencia bonita. Y ahora regresamos nuevamente para presentar este clásico. La canción se llama ‘Alegría y paz’ y precisamente eso es lo que queremos traer. Este especial brinda mucha alegría a mucha gente en Puerto Rico, a la diáspora en Estados Unidos y hasta en países como Colombia. Para nosotros es algo tremendo ser parte de esa alegría que podamos llevarle al público este año”, indicó Rivas.

Lograr que El Gran Combo estuviese de nuevo en la producción no fue tarea fácil en vista de que han estado en una gira mundial este año, con destinos como Inglaterra y Suecia en meses recientes, así como en Argentina, en Colombia y en la costa oeste de Estados Unidos.

“Pensábamos que no lo íbamos a lograr, pues estábamos de gira en Argentina cuando recibimos el acercamiento. Pero hicimos los arreglos y pudimos llegar a tiempo para grabar”, confesó Hernández, subrayando el esfuerzo logístico que implicó interrumpir un itinerario que también incluye ahora visitas a ciudades en el este de Estados Unidos.

Este gesto reafirma el compromiso de El Gran Combo con la cultura puertorriqueña y con la tradición de los especiales musicales de Popular, que por más de tres décadas han unido a generaciones en torno a la música.

Dato histórico de Anthony García

Otra peculiaridad de esta producción musical es que Anthony García hace historia al convertirse en uno de los pocos intérpretes en cantar dos temas en un mismo especial, gesta similar a la de Tommy Torres, quien tuvo dos temas durante la producción del 2020 “Somos música” durante plena pandemia.

“En mi caso, también es la primera ocasión que soy parte de esta producción musical de Popular. Me siento sumamente privilegiado. Siempre veía el especial musical en televisión. Es una gran experiencia para vivirla y disfrutarla en familia. Y ahora me tocó estar aquí”, comentó García, quien agradeció al maestro Rafael Ithier por la oportunidad.

Además de interpretar con El Gran Combo durante su grabación en la Hacienda Azucena en Río Grande, García comparte micrófono en esta producción musical con su hija Darinissa en el tema “Amor y control” de Rubén Blades, grabado en el Paseo de Diego en Río Piedras.

“Es algo espectacular que mi nena tuviera esta oportunidad tan linda. Fue un momento bien especial. Ella estaba como en ‘Disney World’ mientras grabábamos. Cantarla junto a mi hija es algo a otro nivel. Eso hace esta producción aún más especial para mí porque entonces soy parte de la historia”, agregó el cantante en la comunicación escrita.