La producción musical “Estampas de mi tierra”, del Banco Popular, tendrá como propósito que el espectador vea “el proyecto a través de una familia que nos invita a su casa para ver, por medio de sus experiencias, historias musicales del pasado que de alguna forma han forjado lo que somos”, de acuerdo con declaraciones mediante comunicado de prensa. Esto permitirá a la audiencia “disfrutar de anécdotas y de piezas musicales que entrelazan esa historia familiar que se recoge a través de la música”, adelantó.

El proyecto será transmitido el domingo 7 de diciembre a las 8:00 p.m. por los principales canales de televisión de Puerto Rico, Molusco TV y por 24 horas a través de la página popular.com.

PUBLICIDAD

La producción cuenta con el talento de los artistas Olga Tañón, Genio La Musa, Young Miko, Los Pleneros de la Cresta, Roy Brown, Fiel a la Vega, Victoria Sanabria, Chuwi, El Gran Combo, Manolo Ramos, Manny Manuel, Luis Daniel, Decimanía, Anthony García cantante de El Gran Combo junto a su hija Darianisse García, Elena, Montalvo (ambos jóvenes cantantes), Obie Bermúdez y Janina.

Piezas como “Amor y control”, “Esto es vida”, “Mi Bandera”, “En la vida todo es ir”, entre otras, hacen de este especial musical un espectáculo sonoro y visual, revela el escrito.

“Desarrollar esta pieza es importante para seguir apoyando a nuestra cultura, así como a quienes trabajan en ella. Queremos darle oportunidad al talento nuevo, provocar conversaciones sobre la música y el impacto que nos causa, así como rendir tributo a quienes vinieron antes y han dejado una huella en lo que hoy somos. Creemos firmemente que el arte y la música son el reflejo vivo de nuestra identidad, y con ‘Estampas de mi tierra’ reafirmamos nuestro compromiso de preservar y exaltar lo mejor de Puerto Rico para las próximas generaciones”, indicó Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc., mediante la comunicación escrita.

El especial contó con la dirección de Maleja Rodríguez Rivera y Robinson Rivera. La producción estuvo a cargo Euskady Burgos de Cinetrix y como productora de línea Lauri E. Vega, mientras que la edición estuvo en manos de Carlos Aponte junto a María Julia Dávila, quien fungió como asistente de edición.

El diseño de producción recayó en Mayna Magruder y el vestuario bajo Angie Olmedo. Patricia Alonso se encargó del reparto.

La dirección musical estuvo a cargo del destacado director Luis Amed Irizarry junto a sus productores asociados José David Pérez, Antonio Caraballo, Diego Centeno y Harold Wendell Sanders. La producción la trabajó Adiela Marie Arroyo y la coordinación musical Helvia Irizarry.