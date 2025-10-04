“Me encanta cantar todo tipo de música, pero tú me das un aguinaldo, ¡Ave María! Y ese corazón no hay quien lo pare“, así se expresó Victoria Sanabria al compartir su emoción por llevar el orgullo de ser puertorriqueña al próximo especial del Banco Popular.

La “Reina de la Improvisación” formará parte de la producción “Estampas de mi tierra”, que persigue inmortalizar diversas representaciones de la cultura nacional a través de la música, donde se unirá a las voces de Luis Daniel Colón, el eterno Niño Trovador, y el director del grupo Decimanía, Omar Santiago, para rendirle homenaje a “Canto a Borinquen”, uno de los temas emblemáticos del álbum “Asalto Navideño Vol. I” de Willie Colón y Héctor Lavoe.

“Cantar este tema con estos trovadores, que nos conocemos desde que éramos chiquitos, tenemos buena amistad y nos queremos mucho, me llena mucho el corazón”, aseguró la cantante en entrevista telefónica con Primera Hora, revelando que la idea se dio de una sugerencia que realizó su esposo y mánager, Luis “Tito” Olivera, en interpretar el número para el proyecto especial que se transmitirá el 7 de diciembre, a las 8:00 de la noche, por todos los canales de televisión y en la página de Popular por un periodo de 24 horas.

“Esta canción es emblemática en el corazón de todos los puertorriqueños, y es más emblemática en la época navideña, y expresar tanto amor a Puerto Rico me emociona muchísimo”, agregó la guayamesa.

Sanabria también destacó sentirse privilegiada de compartir esta producción anual junto a figuras conocidas como Olga Tañón, Chuwi, Roy Brown, Fiel a la Vega, así como el cantante de “El Gran Combo de Puerto Rico”, Anthony García, y su hija Darinissa, entre otras figuras que llevarán un pedacito de la tierra borincana a través de sus voces.

“La canción comienza diciendo: ‘Borinquen, te quiero’, y lo que se va a ver aquí es el orgullo de ser boricua, el orgullo de ser puertorriqueño, y el amor que se le puede expresar a este país, a esta Isla, a esa patria, por medio de una canción que, al abrir la boca, te llena tu ser entero a decir: ‘yo soy puertorriqueño y amo el lugar donde nací’”, resaltó. “Se van a disfrutar todo el especial, pero mi parte específicamente, van a saber que mi corazón está puesto ahí, de principio a fin”.