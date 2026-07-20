El dolor por la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, también se reflejó en las conmovedoras despedidas que le dedicaron sus hermanos a través de las redes sociales.

Luego de que la actriz expresara públicamente que su corazón estaba “devastado” por la pérdida de su primogénito, los otros dos hijos de la artista compartieron emotivos mensajes para recordar a Mauro y expresar el vacío que deja su partida.

Uno de ellos publicó una fotografía junto a Mauro acompañada por un breve pero sentido mensaje.

“Nuestros corazones están rotos”, escribió.

Su hermana también recurrió a sus redes sociales para despedirse del joven con palabras cargadas de cariño, recordándolo como una persona que dejó una profunda huella en la vida de quienes lo conocieron.

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Aylín Mujica atraviesa el momento más difícil de su vida

Horas antes, Aylín Mujica había roto el silencio con un extenso mensaje publicado en Instagram, donde describió a su hijo como un ser “lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”.

La actriz confesó que la ausencia de Mauro representa un dolor imposible de explicar y reconoció que aprender a vivir sin él será el reto más grande que enfrentará.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, escribió la actriz.

En el mismo mensaje, le dedicó una última despedida.

“Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”.

Una pérdida que conmocionó al mundo del espectáculo

La muerte de Mauro Menéndez, de 32 años, generó numerosas muestras de solidaridad hacia la actriz por parte de colegas, amigos y seguidores.

De acuerdo con la información publicada por People en Español, Mauro falleció mientras se encontraba en Barbados. Reportes citados por ese medio indican que el joven había viajado a la isla para asistir a un partido de béisbol pese a recuperarse de una neumonía y posteriormente sufrió dos infartos. Sin embargo, la familia no ha informado oficialmente la causa de su muerte.

Desde que se dio a conocer la noticia, las publicaciones de Aylín Mujica y de sus hijos se han llenado de mensajes de apoyo y condolencias de parte de figuras del entretenimiento y de miles de seguidores que han acompañado a la familia durante este difícil momento.