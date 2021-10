El peleador de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), Conor McGregor, atacó esta madrugada a un DJ italiano Francesco Facchinetti, presuntamente, sin razón.

El italiano relató en las redes sociales que compartía amenamente con McGregor y, cuando Facchinetti accedió a acompañar al peleador irlandés a otra fiesta, McGregor aparentemente le dio un puño en la cara, lo que provocó cortaduras en los labios de Facchinetti.

“Lo que más me entristece, además de ser uno de los fanáticos de Conor, es que los verdaderos luchadores no se comportan así. Saben que tienen pistolas por manos y, ciertamente, no golpean al primero que se encuentran frente a ellos. Podría haber lastimado a mi esposa, a cualquiera de mis amigos en esa habitación”, comentó en la red social Instagram.

Recientemente, McGregor intentó agredir al rapero Machine Gun Kelly en los premios de MTV Video Music Awards.

“Estuvimos juntos durante dos horas, nos reímos y hablamos de muchas cosas. Luego, de repente, me dio un puñetazo en la cara. Piensa en lo que podría haber pasado. Si estoy aquí hablando contigo ahora es un milagro”, dijo al reiterar que McGregor es “muy peligroso”.