Consternada y sumamente triste se encuentra la actriz y cantante Flor D Loto con el fallecimiento de la famosa escritora cubana, Delia Fiallo, quien falleció en la madrugada de ayer a sus 96 años.

La artista cubarriqueña, amiga desde los 14 años de la reconocida novelista, indicó que su paisana murió tranquila.

“He perdido a mi mejor amiga, mi consejera, maestra, el mejor ser humano que he conocido en toda mi vida. Delia cuando era amiga, era amiga, una mujer muy caritativa. Murió tranquila, no sufrió, me comunique con ella hace dos semanas, estaba muy enferma, el 4 de julio cumpliría sus 97 años”.

Flor D Loto resaltó la contribución cultural de Fiallo y su respaldo a los actores cubanos en el exilio.

“Fue una elegida como lo es Orson Welles y Shakespeare. Una mujer con un conocimiento cultural muy grande. Escribía con el alma, los personajes que le dio vida quedaron en la historia porque sus obras se vieron en Rusia, Brasil, Bulgaria, España... 54 países. Trabajé en una de sus telenovelas más famosas, “Guadalupe”, protagonizada por Eduardo Yañez y Adela Noriega”, dijo.

“Ella nos dio a todos los cubanos trabajo en Miami y, la oportunidad de internacionalizarnos y brillar, por eso todos los actores mexicanos y de Miami, la adoramos. Es la madre de las novelas”, aseguró.

Los restos de Delia Fiallo estarán expuestos este jueves 1ro de julio, desde las 5:00 p.m. en la funeraria Westchester de Miami, Florida. Su sepelio será el viernes a la 1:00 de la tarde.