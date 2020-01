View this post on Instagram

Ya está aquí el nuevo número de nuestra revista con 📸 imágenes exclusivas de @antoniobanderasoficial y @nickykim2807 en portada viviendo una noche de ‘amor y gloria’ en la 34ª edición 🏆 de los premios Goya. Además, te mostramos aún más fotografías en primicia, la emoción de la noche, la elegancia, todos los detalles y las sorpresas de las 🌟estrellas del cine español que posaron para ¡HOLA!. No te pierdas tampoco todos los detalles de la fiesta más exclusiva posterior a la gala a la que tuvimos acceso como ‘media partner’. También podrás encontrar en las páginas del nuevo número a @enriqueiglesias y @annakournikova, que serán padres 👪 por tercera vez; la princesa Magdalena, junto a sus tres hijos, nos abre las puertas de su casa en Estocolmo; Lara Álvarez y Andrés Velencoso han roto 💔 su relación; entramos en 'El Nido del Águila’ de los Vanderbilt y conocemos más de cerca a @ana_d_armas, la nueva ‘chica Bond’ que ha desarmado a Hollywood. ¿Vas a perderte todas estas y muchas más noticias que tenemos para ti? #AntonioBanderas #NicoleKimpel #HolaGoya #Goya2020 #EnriqueIglesias #AnnaKournikova #LarAlvarez #AndresVelencoso #PinciesaMagdalena #Bandervilt #AnaDeArmas