A poco más de un mes de presentar su nueva novia, Cristian Castro confirmó que volvió a la soltería y que es “difícil” encontrar su “media mitad”.

“Se terminó la historia”, dijo el cantante a su llegada a Los Ángeles, cuando se le preguntó por su pareja Mariela Sánchez. “La verdad qué difícil situación esto de ser cantante”, expresó.

De acuerdo a People en Español, el “Gallito feliz” negó que la argentina quisiera controlarlo, como se había rumoreado. “No, ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, pero no se pudo más”. A lo que agregó que no hay “ninguna” la posibilidad de reconciliación.

Fue el mes pasado que el hijo de Veronica Castro presentó a Sánchez como su novia con una fotografía que compartió en Instagram.

La estrella de la música romántica estaba tan enamorado que hasta contó cómo planeaba el encuentro entre su madre, la actriz Verónica Castro, y su pareja.

“Vamos este 15 de febrero, arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica, y nada, unos tequilitas con Vero, y a ver si hacemos familia, y con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda”, dijo en enero al programa Intrusos.

“Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es una chica muy ordenada, muy buena, todo el mundo la quiere mucho”, añadió.

El intérprete de Azul afirmó que el flechazo ocurrió de manera inesperada, mientras buscaba una casa en el país natal de Sánchez.

“La verdad es que me gustó mucho, le escribí, dije ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio. Por suerte me dijo ‘no, acabo de terminar’ y digo ‘ay, ¿tendrás un espacio para mí?... contento y luego me vine, le alquilé una casita”, señaló.