Han pasado 16 años desde que el programa “El show de Cristina” fue cancelado de Univision y a la periodista cubana Cristina Saralegui le sigue doliendo.

La presentadora se sinceró otra vez sobre el despido de la cadena de televisión y dijo que entendió que la cancelaron a ella y a otros veteranos colegas para poner a gente que son “más barata” y están esperando en la puerta “como perritos para que lo dejen entrar”.

“Sencillamente no es que te saquen cuando te está yendo bien, mira que le hemos dado millones de dólares a esa cadena... Todos estaban bien, quitan a la gente para poner a otra gente porque son más baratos los que vienen que los que se van", dijo convencida.

“Tú cuestas un billetal, entonces hay una jovencita o un jovencito que están locos por estar en televisión que va a cobra 15 kilos por lo que haces tú, lo va a hacer mal, no va a pegar con el público, pero cuestan 15 kilos y están esperando en la puerta así como unos perritos para que los dejen entrar, y entran", expresó Saralegui en declaraciones recogidas en el podcast En Positivo , de Lourdes Del Río y recogidas por People en Español.

Sobre el despido manifestó: “Yo me di cuenta de que lo que me pasó a mí es que yo fui primero. Eso está pasando todavía. Me di cuenta que así es televisión... Después de mí botaron al resto. Ahí no quedó nadie, pregúntale a María Celeste, a Bárbara Bermudo, a Don Francisco…”.

Si opinión con relación a los medios de comunicación dijo: “Hoy todo el mundo quiere estar en televisión, todo el mundo quiere ser rico y famoso, todo el mundo quiere las cámaras, todo el mundo quiere la limusina, no todo el mundo quiere ser periodista ni estudiar en la universidad”.

En junio del año pasado, la comunicadora reveló que la botaron de Univision cuando le quedaban dos años para retirarse y fue algo que le dolió mucho incluso sufrió depresión.

“Bueno lo primero por lo que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados: productores, etc., que dependían todos de nosotros entonces eso me preocupó enormemente”, recordó la expresentadora durante la entrevista en el podcast de su colega Don Francisco. “Tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron’. No es ‘a mí me botaron’, nos fuimos todos”.

Agregó: “Cuando a mí me pasó yo tenía 63 ya, ¿okay? Quiere decir que después de haberles dado mi vida me quedaban dos años solamente para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados, conmigo que eran mi familia y no esperaron ni esos dos años para hacer lo que hicieron que fue muy feo”.

Sobre su entrada a Telemundo luego de su cancelación de Univision, la periodista dijo que se sintió como una mujer que le pone los cuernos a su marido y por eso el programa “Pa’Lante Con Cristina” solo duró un año en esa cadena.

Se recuerda que Saralegui comenzó su carrera en una de las revistas de su abuelo, Vanidades, y posteriormente lanzó su programa “El Show de Cristina” en Univisión en 1989, que durante años registró los mayores niveles de audiencia de la televisión hasta que fue cancelado en 2009.