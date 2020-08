Hoy se espera que miles de puertorriqueños voten en las primarias para decidir quiénes estarán en las papeletas del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista en las elecciones generales. Este derecho lo ejercerá la actriz Cristina Soler, quien en su cuenta de Facebook dejó claro a quién le dará hoy su voto.

“Tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para evitar que sigan vendiendo al país. Es urgente. Tengo que hacer lo que esté en mis manos para evitar que los Estados Unidos piense que nos puede humillar y de que aquí no tenemos gobernantes valientes y con orgullo. La única persona de las que están nominadas que entiendo que puede hacer esto es Carmen Yulín, PORQUE NO TIENE MIEDO. Puede que no te guste, pero de que tiene los ovarios bien puestos, los tiene.

Las primarias de hoy nos conciernen a todxs. De estas saldrá la persona que le va a hacer frente a la junta de control fiscal por los próximos cuatro años.

¡Qué si me concierne!

Ya estoy cansada de que personas que están buscando proteger sus propios intereses y las que el único criterio es votar por tradición, decidan por mi.

A mi la cuestión de que si soy de este partido o soy de otro no me trabaja. Que le digan a una melón o populete o cualquier otra cosa me importa tres carajos porque yo no le guardo ningún respeto a los partidos políticos. (¡Mira como nos han jodido!) Y si me importaran estas opiniones los estaría validando. Así que esas etiquetas son para lxs que las ponen.

Respeto a lxs que piensen de otra manera. Cada mente y percepción son universos.

Y sé que no soy la única que ama a este país.

Pero tengo los dedos cruzados para que muchas otras personas piensen como yo. Ojalá”, escribió Soler.

Carmen Yulín Cruz se enfrenta a Carlos “Charlie” Delgado Altieri y a Eduardo Bhatia en la papeleta del Partido Popular Democrático por la candidatura a la gobernación.