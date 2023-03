¿Cuáles son los famosos más criticados por su actitud?

Las redes sociales pasaron de ser un espacio para promover la conversación y el diálogo a un cuadrilátero donde todos se tiran contra todos, en el que el odio, los señalamientos y la crítica son parte muy significativa de lo que en ellas vemos todos los días.

Para muestra, las acusaciones que volvieron a surgir contra Adam Levine.

Aunque parecía que la calma volvía a la vida del vocalista de Maroon 5, luego del escándalo sobre la infidelidad a su esposa, la modelo Behati Prinsloo, su nombre volvió a ser tendencia por el comportamiento que tuvo en 2020 en Chile.

Todo resurgió porque en el pasado festival de Viña del Mar se presentó Christina Aguilera, quien conquistó al público por su voz y talento, sumado a su buena actitud y disponibilidad.

Los chilenos reconocieron a la intérprete quien regresó a casa con dos Gaviotas —una de oro y otra de plata—, premio que se otorga en ese escenario. Con una actitud tan cercana como la de ella, recordaron los desplantes que hizo Levine cuando acudió al mismo escenario. Fue así como las redes se llenaron de insultos contra Levine, con comentarios como “Aprende cómo se hace un show”.

Así como los seguidores pueden enaltecer a muchas celebridades, han demostrado que tienen fuerza y energía para ponerlos en su lugar. Por ello, hoy traemos una lista de famosos que han sido señalados en redes sociales por odiosos.

1 Will Smith Will Smith durante el estreno de la película 'Emancipation', en el Regency Village Theatre de Los Ángeles, California. ( CAROLINE BREHMAN ) Ya se cumplió un año de aquel lamentable incidente en el que el protagonista de “I Am Legend” pasó de ser uno de los actores más queridos de Hollywood al más odiado del espectáculo. La entrega de los premios Oscar de 2022 será recordada por la bofetada que Smith le dio al comediante Chris Rock en plena transmisión. Todo sucedió durante el monólogo de Rock previo a la presentación del Mejor documental. Durante su intervención, Chris bromeó sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa de Smith, al decir que estaba ansioso por ver la segunda parte de G.I. Jane —película en la que Demi Moore se rapa la cabeza. El chiste no le pareció divertido a Will, quien subió al escenario y le propinó una cachetada a Rock. Will, de inmediato, se convirtió en el villano de Hollywood y el público como la propia Academia vetaron al actor, quien no ha conseguido hasta ahora recuperar el cariño de sus seguidores.

2 Los duques de Sussex Meghan Markle y el príncipe Harry residen en Estados Unidos desde 2020. ( FACUNDO ARRIZABALAGA ) No todos los cuentos de príncipes y princesas tienen finales felices. Tal es el caso de los duques de Sussex, quienes no se encuentran en su mejor momento. El público no ha tomado con buenos ojos las acciones de la pareja, como mudarse a Estados Unidos, separarse de la familia real, el desafortunado documental en el que Meghan Markle exhibe y ventila detalles sobre su paso con los Windsor o la autobiografía de Harry “Spare”, con más de lo mismo. De acuerdo con los propios duques, su huida respondía a que preferían estar fuera de los reflectores, sin embargo, los dichos son contradictorios pues se la pasan dando entrevistas, que además cobran y muy caro, en las que exhiben a los miembros de la casa real inglesa. Harry pasó de ser uno de los príncipes más queridos, a ser el menos popular junto con su esposa, al grado de desbancar a su madrasta, la actual reina consorte Camilla.

3 Maluma PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 2022 -- “Red “Carpet” -- Pictured: Maluma on the red carpet at the Watsco Center in Coral Gables, FL on September 29, 2022 -- (Photo by: John Parra/Telemundo) ( Telemundo ) Aunque ya se calmaron las aguas y busca reconquistar a su público con fotos de él desnudo y dejando poco a la imaginación, Maluma se convirtió en uno de los artistas más criticados por su participación en el Mundial de Qatar. Mientras que muchos colegas músicos se negaron a participar en las ceremonias de inauguración y clausura del Mundial —como Shakira y Dua Lipa— por solidaridad al pueblo árabe, que vive en constante represión y en donde no se respetan derechos ni libertades, como a las mujeres o a la comunidad LGBTQ+, él acudió y hasta tuvo una participación. Lo peor fue que en una entrevista al ser cuestionado sobre las violaciones que se cometen en el país anfitrión decidió abandonar al entrevistador, mostrando poca empatía tanto con el pueblo árabe como con su público en general. “Esa es mi tarea y mi legado. No voy a cambiar. Si algunos no quisieron venir es su problema”, respondió Maluma al periodista Moav Vardi, antes de abandonar la entrevista.

4 Gerard Piqué GRAFCAT3842 L,Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 01/12/2022.- El futbolista Gerard Piqué, acudió esta mañana al Juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona para firmar el acuerdo sobre la custodia de sus hijos que pactaron tras su reciente separación. EFE/Marta Perez ( Agencia EFE ) Piqué, el exfutbolista posiblemente ocupa uno de los primeros sitios de los personajes públicos más criticados del mundo. Desde que se dieron a conocer los detalles de la separación de Shakira, el público, que amaba a la pareja, apoyó incondicionalmente a la colombiana, luego de desvelarse que el jugador catalán le fue infiel a la cantante. Lo comentarios contra Gerard cobraron más fuerza luego de las canciones que Shakira le escribió y dedicó, como la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, que canta a dueto con el argentino Bizarrap, o la más reciente, “TQG”, que canta junto a su paisana, Karol G. Lo mismo que le ocurrió al príncipe Harry le está ocurriendo a Piqué, pues el poco agrado que le tienen es el mismo que el público siente en contra de su pareja Clara Chía, la tercera en discordia, que se convirtió en la amante del futbolista, dicen las malas lenguas, mientras él seguía con Shakira. ¿Clara-mente no es una persona buena?