El experimentado músico Ángel “Cucco” se recupera a paso lento, pero firme del coronavirus Covid-19, un diagnóstico que lo asustó mucho, porque nunca había sido un paciente crítico por ninguna enfermedad o condición.

”Es un proceso”, fue su primer comentario a cómo va la recuperación tras haber sido de alta la pasada semana del Hospital San Pablo, en Bayamón, a cuyo personal, desde el que le abrió la puerta hasta el jefe, le agradece que hoy “ estamos del lado de acá recuperándonos de esta enfermedad”.

“Toma tiempo volver a caer en tiempo, pero ahí vamos a paso firme, creo yo. Todavía faltan muchos exámenes y bajo supervisión médica, pero vamos bien”, afirmó.

El director musical, de 71 años, contó que el primer síntoma que se le presentó fue una fiebre baja que persistió por varios días, “pero como no tenía otros síntomas como los que se estaban dejando saber, como era la tos o la dificultad respirotoria, no pensé que tenía que ser el virus“. Consideró que podía ser una influeza, micoplasma o dengue, hasta que la fiebre comenzó a subir y buscó orientación médica.

Enseguida recibió la orden para realizarse la prueba y el resultado fue positivo.

“De primera intención, como no tenía síntomas graves; tenía fiebre, pero podía respirar bastante normal, pues me mandaron para la casa. Y al par de días, un enfermero amigo mío, vino a ponerme un suero y me escuchó los pulmones y me dijo, ´No me gusta como suena eso, llama al médicoo, y ahí llamé al médico, fui al hospital y para intensivo”, relató.

Peña desconoce cómo pudo contagiarse. “En este trabajo uno saluda a tanta gente y conoce a tanta gente en tantos sitios, a lo mejor fue una superficie que toqué. No sé”, indicó.

Para el artista, esta fue la primera experiencia en una unidad de intensivo, y confesó que tuvo días en los que la enfermedad lo consumió.

“Uno se asusta mucho, uno se asusta muchísimo”, admitió. “Nunca había sido un paciente crítico de nada. Y hubo un día donde realmente me sentía bastante mal, ya no quería comer, me sentía bien enfermo. Hubo uno o dos días así”.

Una de las cosas que ahora cree que lo ayudaron a combatir el virus es haber tocado la trompeta y cantar por tanto tiempo. “Realmente pienso que haber sido trompetista me ha ayudado a desarrollar un sistema respiratorio fuerte, porque estoy acostumbrado a llevar los pulmones bien profundo, igual cantar frases largas, ese tipo de cosas siento que en alguna medida, me ayudó”.

Peña está sumamente agradecido de todo el equipo de enfermería del Hospital San Pablo así como del jefe de la institución, Joaquín Rodríguez; el neumólogo Reynaldo González; el cardiólogo Perelló, el radiólogo Pedro Collazo, y de los doctores Jaime Claudio y Jabbar Berdiel, quienes también le asistieron en el proceso.

“Gracias a todos ellos estamos hoy al lado de acá y reponiéndonos de esta enfermedad”, puntualizó.

Peña exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia de ninguna manera y a entender que “esto es una responsabilidad de todos”.