El cuñado de la cantante Milly Quezada se encuentra internado en un hospital de Nueva Jersey en un estado delicado de salud a causa del coronavirus Covid-19.

Fausto Arias, esposo de Jocelyn, hermana de la artista y quien la acompañaba en la vieja agrupación Milly Jocelyn y Los Vecinos, tiene los pulmones comprometidos debido a la enfermedad, no obstante, le han ido reduciendo el oxígeno artificial por presentar una leve mejoría, informó Nélida Acevedo, representante de Milly Quezada.

Jocelyn Arias, en una publicación del pasado jueves en la red social Facebook, indicó que su esposo, de 65 años y quien es pastor, es asmático y sufre de otras condiciones de salud. Previamente estuvieron en el hospital Hakensack en Nueva Jersey, donde no identificaron el virus a tiempo.

”Aparentemente el hospital no Hackensack no atrapó eso en su tiempo allí desde el domingo (pasado), haciéndome llevar un paciente de 65 años con asma y otras situaciones de salud a casa, a pesar de que le decíamos que no podía respirar bien. Cambiar al hospital de Englewood fue la mejor decisión que tomamos”, publicó la pastora.

Finalmente, Jocelyn Arias pidió oraciones por la salud de su esposo, así como para ella y sus hijas.

Esta información trasciende luego que ayer se rumoró en la redes sociales que Jocelyn Arias había fallecido, lo que afectó a su hermana, según se indicó.

Nueva Jersey, hasta ayer, sábado, era el segundo estado con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus Covid-19, con alrededor de 11,124 positivos.