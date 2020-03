¡Ya son 25 años!

El exponente urbano Daddy Yankee escribió un emotivo mensaje para su esposa, Mireddys González, en su cuenta de Instagram como motivo de sus bodas de plata.

El artista, que la describe como su “reina”, acompañó su felicitación con una imagen de los inicios de su relación.

La pareja es una de las más sólidas en el mundo del espectáculo, alejada de los escándalos.

“Una REINA cree en ti, no te desanima. Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO. Hoy esta REINA y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es LA MEJOR. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su Amor y ella es mi CORONA! @mireddys #bodasdeplata”.

Ambos son padres de Jesaaelys y Jeremy Ayala González.