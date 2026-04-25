“La gracia entra en la celda, y entra en la eternidad”.

Así se expresó Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, quien compartió ayer, viernes, su testimonio religioso junto a los confinados de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, mejor conocida como Angola.

El cantante realizó un encuentro en una de las prisiones de máxima segura más grandes y conocidas de Estados Unidos donde llevó su experiencia con la fe junto a unos 2,000 reclusos.

“Conozco sus dificultades, conozco sus transfondos, pero lo que me trajo aquí es el amor de Jesucristo”, expresó el artista en inglés. “Él me trajo aquí para decirles que ustedes son importantes para Él, y que su vida tiene mucho valor, y me dijo: ‘Raymond, ¿sabes que esto es una gran misión?’ Que [podría estar] en algún otro lugar, que debería hacer otra cosa, pero ahora, es todo sobre mí, y aquí estoy compartiendo el Reino con todos ustedes, estoy compartiendo la esperanza, el amor y la unidad de Jesucristo“, agregó.

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El exponente urbano, no obstante, se juntó a un pastor del complexo carcelario latino, y manifestó en español el momento en que conectó con su fe a los 19 años, asegurando que era un “chico muy impulsivo”, así como el punto en que finalmente abrazó el evangelio.

“Aquí hay personas que están presos, pero no están verdaderamente cautivos, y también hay gente afuera, caminando libre, pero viviendo en esclavitud porque están presos por dentro. Yo era uno de ellos, y la presencia de Cristo me hizo libre porque la peor prisión no tiene barrotes, está en el corazón”, sostuvo el intérprete, mientras el pastor ayudó a traducir su mensaje para los reos de habla anglosajona.

El boricua continuó predicando la palabra, y hasta dedicó un momento para orar con los presidiarios, en el evento que fue documentado por el grupo God Behind Bars.