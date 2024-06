Daddy Yankee marcó una ocasión memorable este miércoles al presentar su más reciente proyecto, el 10 by 20 Padel Club en Fort Lauderdale, Florida. La inauguración de este exclusivo club mostró una fusión de deportes y comodidades que promete convertirse en un destino principal para los entusiastas del pádel y el tenis.

“Estoy emocionado de presentar 10 by 20 a la comunidad del Sur de Florida”, expresó el artista, destacando su pasión por los ámbitos deportivo y empresarial. “Este club representa una combinación de mi amor por el pádel y ofrece una experiencia de primera clase para todos los que nos visiten”.

PUBLICIDAD

El evento contó con la presencia del mismo Daddy Yankee, así como Prince Royce, ADSO y Jonathan Moly, además de aficionados de pádel, del tenis y amigos. El ambiente estuvo lleno de entusiasmo mientras los invitados exploraban las siete canchas bajo techo y demás áreas de última tecnología y las opciones gastronómicas.

Además de este emprendimiento, Daddy Yankee también es dueño del equipo profesional de pádel “Flowrida Goats” de la Liga PPL, fortaleciendo aún más su compromiso con el deporte.

Durante la apertura de ayer, 10 by 20 lanzó su primer torneo amistoso inaugural. Los ganadores del round-robin fueron los compañeros ADSO y Eduardo Castillo, ganando de forma invicta.

La visión de Daddy Yankee para el 10 by 20 Padel Club abarca no solo un centro de excelencia deportiva, sino también un lugar de encuentro para eventos de alto perfil y reuniones sociales. Con un diseño elegante y su compromiso con la excelencia, 10 by 20 está listo para establecer un nuevo estándar en el panorama deportivo y de entretenimiento del Sur de Florida.