Con una mezcolanza de emociones, el artista urbano Daddy Yankee reaccionó esta mañana a la muerte de la joven paciente de cáncer que protagonizó uno de sus vídeos más entremecedores, “Yo contra ti”.

La muerte de Jessie Reyes trascendió a través de su propia cuenta en la red Facebook, donde compartió un mensaje conmovedor sobre su transición a otro plano.

La reacción del intérprete y productor la compartió en la red Instagram a modo de un throwback thursday o #tbt en el que resalta el carácter guerrero de la joven que se ganó la atención de millones de sus seguidores por una actuación valiente y necesaria para hacer conciencia sobre la enfermedad. El vídeo fue parte de una campaña de la organización Susan G. Komen.

”Este #tbt es triste, pero a la vez especial. Triste porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el cáncer robara tu identidad. Nunca olvidaré la fuerza con que cantabas: ´Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable, aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable, no te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte, esta guerra la tengo gana, aún si me enfrento a la muerte”, establece el mensaje del reguetonero.

”Vuela alto a ese lugar donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor”, concluyó Yankee en su tributo a “Jessie Kings”.

La joven, nombrada “Jessie Kings”, sufrió de cáncer de seno. (VANESSA SERRA DIAZ)

Reyes, por su parte, se despidió estableciendo los siguiente: “¡La lucha ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada”.