Raymond Ayala Rodríguez, mundialmente conocido por el nombre artístico de Daddy Yankee, se reconcilió con sus hermanos Nomar y Melvin Ayala, de quienes estaba distanciado desde hace varios años.

La reconciliación fue dada a conocer ayer, Domingo de Resurección, en una iglesia de Kissimmee, en el estado de Florida, mientras el ahora exponente urbano cristiano se dirigía frente a decenas de asistentes.

“Usted está viendo aquí un testimonio real de hermanos que no se hablaban, de hermanos que teníamos conflictos y tenemos que predicar esto porque Cristo es real, Cristo une a las familias. Cristo restaura. Cristo une a toda tu gente”, manifestó Ayala Rodríguez rodeado de sus hermanos.

“Si tu estas aquí quiero que veas a un cuadro real de hermanos que nos amamos, pero teníamos nuestros conflictos. Pero saben qué, con esto es para que te animes y si tú tienes un familiar que tengas que llamar, llámalo, no pierdas el momento, llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga”, pidió el artista, quien en Viernes Santo lanzó el tema cristiano “Donante de sangre”.

“Llamé a mis hermanos, les pedí perdón y así mismo ellos me pidieron perdón, nos perdonamos. Pero quiero que sepan que eso solo lo hace un Cristo resucitado”, expresó.

La predica completa de Daddy Yankee puede ser vista en su nuevo canal de YouTube: Raymond Ayala Rodríguez.